Почему так важно развивать туризм?

Шесть лет назад, с приходом в Башкирию в качестве руководителя, Радий Хабиров назвал ситуацию с развитием внутреннего туризма критической и связал проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры. По поручению главы в республике начали выделять гранты и субсидии бизнесменам, которые занимаются внутренним туризмом, привозят туристов, развивают инфраструктуру. Несмотря на постоянно возникающие сложные ситуации, как пандемия или начало СВО, тема туризма всегда была одной из самых важных. Так, например, в Башкирии запустили программы «Башкирское долголетие», школьный и промышленный туризм.

Экономисты говорят: развитие туризма создает мультипликативный эффект на многие другие отрасли – строительство, промышленность, транспорт, сфера услуг и другие. Например, сделали лестницу на Торатау, туда поехали люди, для них открыли новые кафе и мини-гостиницы, это уже у 10-15 человек появилась работа! Развитие туризма – это инвестиции в будущее республики, создание рабочих мест сейчас и постоянный приток денег в регион от приезжающих туристов.

А для нас, простых людей, это добрые эмоции радости от хорошо проведенного дня с близкими!