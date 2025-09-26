Они уже давно не серые и не унылые, как когда-то. Многие города и села Башкортостана приобрели новое лицо, похорошели и принимают тысячи туристов. Особенно заметно, конечно, преобразился Бирск: центральную площадь города и соседние улочки полностью переделали, теперь это настоящий старинный купеческий город. Тоже как «купеческий» позиционирует себя и Стерлитамак – в городе благоустроили центр и улочки для неспешных прогулок. Интересную старину можно увидеть в Воскресенском и Верхоторе. Там много лет стояли развалины старинных медеплавильных заводов, теперь территории привели в порядок, и они день за днем привлекают больше туристов.

Эксперты в один голос говорят, благодаря уникальной природе и культурному наследию у нашей республики еще очень большой потенциал для роста, поэтому все только начинается, дальше будет еще лучше.