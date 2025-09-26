Потому что не сезон. Но нам так даже лучше – условия комфортные, а ценник ниже, чем обычно. Можно купить путевку на выходные в какой-нибудь санаторий, а можно на базу отдыха, гостевые дома или попробовать глэмпинг. Это когда в «диком» месте стоит благоустроенная палатка-домик со всеми удобствами. За последние пять лет количество глэмпингов в Башкирии выросло в 24 раза. Если в 2020 году таких мест отдыха в республике было всего пять, то теперь – 120. Из них 110 объектов допускают всесезонное размещение. Перечень можно найти на сайте минтуризма Башкирии
.