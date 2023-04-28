Семь секретов для приготовления вкусного шашлыка

• Быстро разжечь угли без всякой химии можно, если положить их в пустую картонную коробку от яиц. Положите коробку в мангал и подожгите бумагу, а как разгорится, добавьте еще углей.



• Для больших кусков удобнее использовать не один шампур, а два. Так куски не будут вращаться, когда вы их переворачиваете.



• Чем жирнее мясо, тем крупнее могут быть куски. Постное мясо и птицу лучше резать кусками «на один укус» и жарить очень быстро.



• Толстые куски лучше перед жаркой нагреть до комнатной температуры, тонкие – чуть охлажденными, чтобы быстро не переварить мякоть.



• Готовьте овощи отдельно! Они жарятся быстрее мяса и снимать их нужно раньше, а то будет не вкусный кабачок, а уголек.



• Вместо бутылки с водой посыпайте угли солью. Так мясо не пригорит, а огонь не будет разгораться.



• Дайте мясу отдохнуть после жарки пять-семь минут. Положите в металлическую тарелку и накройте фольгой. Это помогает удерживать влагу и пар, чтобы мясо пропиталось соками и стало необыкновенно вкусным.

