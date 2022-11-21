Как преобразились города и села Башкирии в 2022 году
В этом году в Башкирии на благоустройство городов и сел по одной только программе «Формирование комфортной городской среды» потратили почти полтора миллиарда рублей, причем более 90% этой суммы удалось выиграть в федеральном конкурсе. Работы прошли на 126 объектах в 21 городе и 49 селах республики. Как рассказала и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, за год благоустроят 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон и аллей, 4 фонтана, 17 детских игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок, 5 автогородков.
Агидель
Проект парка «Волны Агидели» - победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Его построили с учетом пожеланий горожан и это второй по площади объект в республике – более 25 тысяч кв. метров полезного пространства.
Раньше здесь располагалось заброшенное футбольное поле, прилегающая территория никак не была обустроена и фактически не использовалась. Теперь же это - новое уютное общественное пространство.
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Бижбулякский район
В прошлом году жители района пожелали, чтобы им благоустроили пруд и вот первый этап работ завершен.
Подрядчик уложил новые тротуарные дорожки, установил декоративные мостики, построил лестничные сходы, обустроил пляж. В следующем году тут здесь возведут причал, сделают игровые и спортивные площадки, озеленят территорию и установят современное освещение.
Верхние Татышлы
Жители Верхних Татышлов мечтали видеть территорию вокруг пруда благоустроенной и проголосовали за это пространство. Первый этап выполнили в 2021 году, второй, завершающий — в этом.
На берегу пруда по всему периметру строители выложили тротуарные плитки с бордюрами, установили уличные светильники, скамейки, беседки, построили автомобильную стоянку, оборудовали детскую и волейбольную площадки на песчаном основании. Украшением парка стал плавающий динамический фонтан с подсветкой. Это новшество очень понравилось сельчанам.
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Зилаирский район
В Зилаирском районе еще в марте начали строительство набережной. За лето уже полностью обустроили площадку пирса, установили два понтона, сделали беседки со столами и стульями, скамейки, раздевалку, шезлонги и многое другое. Ведутся работы по обустройству амфитеатра. На следующий год работы продолжатся. Берег, где располагается сегодня набережная, пользуется популярностью среди жителей села, особенно у молодежи и семей с детьми, а также у гостей Зилаира.
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Калтасы
В селе Калтасы появилась комфортная прогулочная зона с освещением, а также возрожден старый родник.
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Кигинский район
В селе Верхние Киги благоустроили центральную площадь и прилегающую к ней переходную аллею. Проект так понравился экспертам Минстроя России, что его включили в федеральный реестр лучших практик.
При строительстве аллеи убрали старые ограждения, уложили новый асфальт, установили двухсторонние уличные электрочасы, 20 скамеек, теневые навесы, шахматную доску с большими фигурками, мобильные павильоны для торговли.
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Межгорье
В Межгорье реконструировали главную городскую площадь – полностью заменили плитку, устанавливают малые архитектурные формы. Работы синхронизированы с благоустройством ближайших дворов и дорог, чтобы уже делать все сразу и хорошо.
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Октябрьский
В городе продолжается благоустройство парка «Звездный». В прошлом году здесь установили сцену с большой площадкой, фонтан с подсветкой, детские и спортивные городки. В этом году - обустроили скейт-парк и места для тихого отдыха.
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Салават
В 2022 году в Салавате продолжилась реконструкция местной набережной. Эту территорию горожане выбрали не случайно. Коренные жители помнят, что именно здесь ранее проходили сабантуи, крупные городские мероприятия и праздники. Возрождение площадки в канун 75-летнего юбилея города, который будут отмечать в 2023 году, станет настоящим подарком. Очередной этап – событийная площадка, где будут проходить городские мероприятия.
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Особенно преображается Уфа, ведь уже через два года столице республики отмечать 450-летие.
12 июня после долгой реконструкции в Сипайлово открылся парк «Кашкадан», теперь это одно из любимых мест горожан. Посмотреть вечерний музыкальный фонтан ходят тысячи горожан и гостей столицы.
На Советской площади и соседней территории теперь не душная парковка, а красивейшее общественное пространство и очень крутой памятник. Кто еще не был, вот тут подробный по нему путеводитель.
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Вокруг города строят вело-пешеходный маршрут «Уфимское ожерелье», в перспективе он растянется на 120 километров, а пока готов только участок от клиники БГМУ до парка Гафури. Как пишет «Горобзор», люди специально приезжают сюда погулять аж из Максимовки.
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Закончились работы по благоустройству аллеи на бульваре Славы и сквера имени Мусы Гареева.
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В городе появился и благоустроен сквер имени «черного генерала» Даяна Мурзина. Прославленному герою открыли памятник, а на территории вокруг установили освещение. Здесь установили бортовые камни, уложили тротуарную бетонную и гранитную плитку. Появилась юбилейная стела, посвященная 300-летию Прокуратуры Российской Федерации. Установили светильники, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны, посадили декоративные деревья и кустарники, обустроили клумбы и газоны.
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В Сипайлово возле школы №130 открыли сквер «Птицы», общей площадью более 2 га. Значительную часть территории занимают спортивные зоны: хоккейная коробка, футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, воркаут, спортивные тренажеры, беговая и велодорожки.
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Прошли работы по благоустройству малого озера в парке «Волна» в Затоне. Озеро почистили, а по его периметру сделали деревянный настил. Неподалеку высадили аллею «Затонские липы».
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Открылся парк «Центральный» в Деме. Там появились новые детские площадки, физкультурно-оздоровительная зона, скейт-парк, уличные библиотеки, места для настольных игр и пространство для арт-выставок. Также обновилась центральная часть парка, где появилась площадь для проведения мероприятий и современная сцена.
Идет ремонт дворов по программе «Башкирские дворики».
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Правда, красиво
Текст: Станислав Шахов. Фото: Валерий Шахов, Олег Яровиков, ИА «Башинформ», Виктор Лушкин, «Октябрьский нефтяник», Пресс-служба администрации Уфы. Верстка: Валерия Любина. 21.11.2022 г.