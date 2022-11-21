В этом году в Башкирии на благоустройство городов и сел по одной только программе «Формирование комфортной городской среды» потратили почти полтора миллиарда рублей, причем более 90% этой суммы удалось выиграть в федеральном конкурсе. Работы прошли на 126 объектах в 21 городе и 49 селах республики. Как рассказала и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, за год благоустроят 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон и аллей, 4 фонтана, 17 детских игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок, 5 автогородков.