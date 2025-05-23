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В семье нас было трое детей. И папа, и мама всегда были наши самые первые друзья, никогда нас не наказывали, сами они никогда не ругались. Если в нашей большой семье начинались разногласия, то папа собирал совет. Все садились за большой стол, и выслушивалось мнение каждого члена семьи по данной проблеме. После отец, как глава семьи, мудро разрешал любые недоразумения, так что никто ни на кого уже не обижался, а мир и радость восстанавливались. Вслед за отцом и я тоже не люблю интриги. Может быть, родители воспитывали нас слишком правильно, но благодаря этому в нас есть стержень, есть кодекс правил хорошего человека, который мы никогда не переступим.