Семейный стаж — сотни лет:
династии, вписавшие себя в историю содового завода
Команда Росхим поздравляет всех бывших и настоящих сотрудников Башкирской содовой компании
с предстоящим Днем Химика.
Химия - волшебное слово, объединяющее десятки тысяч одухотворенных, целеустремленных, поистине идейных людей.
В преддверии праздника предприятия холдинга, которых сегодня насчитывается порядка двадцати и расположены они от Находки до юга России, также чествуют самых лучших химиков своих заводов. И мы с большим удовольствием присоединяемся
к поздравлениям!