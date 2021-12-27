На протяжении девяти лет при финансовой поддержке предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» в Республике Башкортостан реализуется социальный проект «Ломая барьеры». Он включает несколько социальных инициатив для развития, социализации, адаптации и раскрытия талантов детей-инвалидов. К примеру, проект «Умею жить», подразумевающий проведение обучающих семинаров и психологических тренингов для детей с ограниченными возможностями, ежегодно объединяет сотни ребят и их родителей. А кульминационным моментом традиционно становится фестиваль детского творчества «Ломая барьеры».



В уходящем году в рамках благотворительной помощи предприятия были оснащены трудовые мастерские Центра полезной дневной занятости «РИТМ», в котором проходят социализацию и осваивают трудовые навыки молодые люди с инвалидностью. Приобретена бытовая техника и необходимые материалы для занятий молодежи в мастерских. На сегодняшний день в Центре занимаются более 25 человек с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. Они обучаются навыкам, необходимым для работы в сфере услуг, осваивают гончарное дело, декоративно-прикладное творчество, учатся работать на промышленных стиральных, гладильных и швейных машинах.



Многолетняя приверженность социальному курсу развития ежегодно получает заслуженное признание и высокую оценку в республике и России. ООО «Газпром трансгаз Уфа» завоевало 1 место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» на федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».



При поддержке Уфимского филиала АО «СОГАЗ-Мед» в Республике Башкортостан реализуется социальный проект «БАЛАТАП» общественной организации «Матери РБ». Проект поддержан грантом Главы Республики Башкортостан и направлен на сохранение репродуктивного здоровья молодежи, женщин фертильного возраста, профилактику абортов и формирование семейных ценностей. За время реализации проекта проконсультировано более 10 тысяч человек, обучены волонтеры в 10 пилотных городах и районах. Деятельность Уфимского филиала АО «СОГАЗ-Мед» была направлена на защиту интересов почти 400 тысяч застрахованных граждан республики при получении ими качественной медицинской помощи. Организована выездная вакцинация более 10 тысяч граждан, принято более 16 тысяч обращений в круглосуточном режиме.



Главная ценность для предприятий «Газпрома» в регионе – это люди, и как бы ни менялась жизнь вокруг, данный принцип для газовиков остается незыблемым. Новый 2022 год они встречают сильной и уверенной командой, готовой создавать дальнейшую историю успеха.

