Как рассказала агентству «Башинформ» начальник отдела метеопрогнозов «Башгидромета» Гульназ Загитова, в ноябре на территории республики температура будет чуть ниже нормы, декабрь – близким к норме.

- Последние два месяца прошлого года были ниже нормы, в этом году аномальных морозов не ожидается, - говорит она.



Не ожидается морозов и в начале 2018 года. Январская температура прогнозируется около нормы, февральская – чуть ниже. Март, по предварительным данным, будет теплым.