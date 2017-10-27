Чистить город приходится только технике муниципальных служб, а ее катастрофически мало. Как писал в своем исследовании сайт РБК-Уфа
, из необходимых по нормативу Уфе 1288 единиц в наличии у города в конце прошлого сезона было только 410. Больше всего не хватало плужно-щеточных снегоочистителей (215 единиц), распределителей технологических материалов (213), подметально-уборочных машин (194), а также роторных снегоочистителей, снегопогрузчиков, автогрейдеров, погрузчиков, автомобилей для вывоза снега, бульдозеров.
Тут возникает проблема, емко сформулированная великим русским писателем Николаем Чернышевским: «Что делать?». Проще всего было бы вернуть все как было, но закон быстро не поправить. Докупить новую технику? Это логично, но не эффективно. Во-первых, это очень дорого. Город и так тратил на уборку 3,2 млн рублей ежедневно, а в бюджете многомиллионные дыры, а тут затраты на покупку, а потом содержание (зарплата водителям, бензин, ремонт и др). А если зима будет не снежная, все это будет просто так стоять и гнить без дела?