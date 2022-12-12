Компания «Унистрой»:

«Мы используем как российские, так и зарубежные стройматериалы и оборудование. Не всё оборудование для стройки есть в России. А есть оборудование, которое производится в России, но комплектующие к нему идут из-за рубежа.



К примеру стеклопакеты, профили делают в России, а вся фурнитура импортная. То же самое с трубными установками. Сами трубы производятся в России, а насосы к ним – за рубежом. Поэтому достойные аналоги не всегда можно найти.



Сейчас это боль всех девелоперов. Логистика, сроки и стоимость поставок увеличиваются, что, в свою очередь, сказывается на ценах для конечного потребителя».

