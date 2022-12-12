Согласно данным сайта Avito.ru
в сегменте «Новостройки» в активной продаже в Уфе и пригороде сейчас находятся 89 многоквартирных жилых комплекса. Часть из них уже готовые объекты, еще часть на этапе строительства.
На карте новые кварталы традиционно сосредоточены в центральной части Уфы, но также виден тренд на застройку направлений Затон, Дема, Проспекты Октября и Салавата Юлаева и Черниковка.
Среди объектов как ЖК, которые начали строить в 2022 году, так и те, чье строительство ведется уже несколько лет и на продажу выставлены достроенные очереди. Из самых новых объектов, например, ЖК «Терле Парк» от застройщика «Садовое Кольцо» или «Умный дом «Гелиос» от «Строй Федерации».