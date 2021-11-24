В странах прецедентного права уже бывали случаи признания платформы работодателем. Так, например, было в Европе с Uber и их таксистами. В России есть прецеденты переквалификации отношений с внештатными исполнителями в трудовые. В таких случаях заказчик признаётся работодателем и платит штраф, сравнимый с общей суммой выплат в пользу исполнителя.
Но агрегаторы пока с легальной точки зрения чисты, так как по сути являются лишь информационной прослойкой между реальным потребителем услуги и исполнителем. При этом некоторые функции работодателя, например, гарантию социальной защиты, в скором времени платформы все-таки могут взять на себя.
Сейчас многие активные игроки на рынке, например, Яндекс и Рокет Ворк
разрабатывают и тестируют систему медицинской страховки для самозанятых, а также думают в сторону субсидирования пенсионных отчислений исполнителей, сотрудничающих с платформами. Это позволит повысить уровень социальной защищенности самозанятых, которых только по оценкам Минфина к 2030-му году будет не менее 10 млн человек. А также создаст наиболее выгодные условия для самозанятых на платформе, что позволит выгодно отстроиться от конкурентов, а также повышает лояльность самозанятых исполнителей. При этом расходы на пенсии самозанятым не увеличивают нагрузку на бюджетную систему, а значит позволяют не менять льготные условия налогообложения для плательщиков НПД.