Уже второй год по всей стране доступен новый налоговый режим — НПД (налог на профессиональный доход) или самозанятость. В отличие от ИП, самозанятые не ведут бухгалтерию и отчетность, не нуждаются в кассовом оборудовании, не платят взносы в ПФР и соцстрах, могут регистрировать чеки в пару кликов, а налоговая ставка для них — самая привлекательная по рынку — 4-6% от дохода.



При этом самозанятые, как и малые предприниматели могут претендовать на льготные кредиты, субсидии и поддержку. Есть, конечно, и минусы: ограничение на некоторые виды деятельности, вроде реализации подакцизных товаров, невозможность официально содержать штат и потолок по прибыли — 2,4 млн рублей в год. Если заработок окажется больше, вас попросят сменить налоговый режим.



Но, несмотря на эти ограничения, каждый день этот налоговый статус регистрируют больше 5 тысяч человек, а общее их число уже превысило 3,3 миллиона. Для сравнения: индивидуальных предпринимателей у нас сейчас немногим больше трех миллионов.