Путь в элиту начинается с осознания того, что ты можешь и твое время пришло. Одни мужчины записываются в батальон, потому что созрели идти защищать Родину. Другие – поняли, что их навыки сейчас крайне необходимы стране. Третьи считают службу по контракту важным для дальнейшей карьеры. В любом случае, это серьёзный шаг, и к нему нужно подойти ответственно.
Недавно стало известно про еще один мотив. Как рассказал агентству «Башинформ»
военный комиссар республики Михаил Блажевич, призывники из Башкирии имеют право подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо службы по призыву. При этом они получат зарплату, все полагающиеся льготы и компенсации, как остальные контрактники.