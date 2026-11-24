Претенденты сначала побеседуют с руководителем штаба и представителями батальона. После этого им выделят машину, сопровождение и отвезут в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в режиме одного окна «Защитник», который находится под Уфой на базе бывшего санатория «Черемушки». Там все кандидаты беседуют с психологом и проходят медосмотр.



Проживание, питание и медкомиссия бесплатные, платить за них не нужно. Если все в порядке, то мужчины тут же подписывают контракт.