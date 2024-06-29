Правда: Правильно спасать тонущего так: подплыть сзади, рукой под грудью охватить и буксировать к берегу. Еще лучше вариант – подплыть максимально близко и кинуть человеку спасательный круг или надувную подушку. Если вы не умеете плавать, не нужно пытаться спасти человека – будет не один утонувший, а два: в панике тонущий схватится за вас и потащит на дно.

Если человек потерял сознание – оказывать первую помощь нужно немедленно до прибытия скорой помощи – у вас есть несколько минут, прежде чем процессы в организме станут необратимыми.



А вот сейчас самое важное: человеку, который тонул и нахлебался воды, после того как его откачали, нельзя вставать! Вызывайте «скорую», а он пока лежит на боку! Дело в том, что в легких часто остается вода, если человек будет двигаться, она «подпрыгнет» и перекроет дыхательные пути. Это называется «вторичное» или «сухое» утопление. Откачать в этом случае практически невозможно.