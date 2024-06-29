Жары этим летом было всего полторы недели, а уже утонуло 19 человек, в том числе два ребенка.
Резкие перепады температуры — это нагрузка на сосуды и опасно даже для трезвых людей. Заходите в воду постепенно, привыкая и ополаскиваясь. В первую очередь это касается людей с избыточным весом и страдающих от перепадов давления.
В этом году на водоемах Башкирии открылось 165 пляжей в 59 муниципалитетах, это в два раза больше, чем было пять лет назад (75 пляжей), но работа по открытию новых пляжей продолжается. Кроме того, по инициативе Радия Хабирова в республике заработали спасательные отряды в местах активного туризма – на Павловке и Нугушском водохранилище.
Пристегните к плавкам маленькую булавку. Она не мешается, вы ее даже замечать не будете. Но если ногу схватит судорога, булавка спасет вам жизнь – уколите мышцу, которую свело.
Самая страшная вещь на воде – паника. Например, плывет человек по реке, понимает, что устал, силы вот-вот закончатся. Что он делает? В панике решает, что, откуда зашел, туда ему и надо, разворачивается и плывет обратно. Против течения! А нужно – кратчайшим путем плыть к берегу! Пройдете потом сто метров, ничего страшного не произойдет.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Станислав Шахов, Валерий Шахов.
Верстка: Валерия Любина.
29.06.2024 г.