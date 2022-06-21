В рамках форума Радий Хабиров провел две важные международные встречи. Республиканский стенд посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Во время рабочей встречи
с Радием Хабировым он сообщил, что Бахрейн внедряет российскую платежную систему «Мир», что позволит российским туристам отдыхать там комфортно и безопасно. Посол пригласил Главу Башкирии посетить Бахрейн с деловым визитом.
Также Радий Хабиров встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым
, который подчеркнул, что Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана с Россией.
«Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты в том, что касается делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Приглашаю ваши деловые круги, руководителей государственных компаний в Казахстан. Будем создавать для них все условия», — сказал Токаев.