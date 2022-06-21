Одно из новшеств, которое обсуждали и в кулуарах форума, и оставшиеся в Уфе люди - открытый специально для форума ресторан «Башкортостан», где все желающие могли познакомиться с высокой башкирской кухней в интерьере «Золота Сарматов».



Меню в ресторане и вправду было изысканным, а ценник существенно выше уфимского, но соизмерим с ценами в петербургских заведениях такого бизнес-уровня. Так, в «Башкортостане» подавали кыстыбый за 490 рублей, зур-беляш за 860, салат из конины за 1850 рублей порция и бешбармак из казылыка за 2700. Ну, или взять комплексный обед «Инвестиционный» за 5000 рублей, а к нему бутылочку, правда, французского напитка за 250 тысяч.



Для человека со средней зарплатой дороговато, а для топовых бизнесменов, приехавших на солидное мероприятие, - подъемная сумма. Как нам рассказал источник, знакомый с организацией форума, в ресторане всегда было многолюдно, иногда посетителям отказывали во входе, так как свободных мест не было.



Нельзя не отметить, что кыстыбый те готовил уфимский повар и ресторатор, владелец сети ресторанов «Айбат Халляр» Марат Хуснутдинов. Он прославился на всю страну после того, как презентовал свой проект национального фастфуда Владимиру Путину. Президенту так понравилась идея, что он попросил предпринимателя привезти ему попробовать.



«Пока мы только по Уфе доставляем, но для вас что-нибудь придумаем», – заверил его тогда бизнесмен.

