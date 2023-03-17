4.

Кто молодец:

ученые

В чем рекорд: Три университета Башкирии стали победителями программы «Приоритет 2030» и получат в общей сложности более 1,3 млрд рублей.



Как удалось: Республиканские власти плотно занялись высшим образованием как важнейшей из инвестиций, приняли новые меры поддержки в областях, где был раньше дефицит внимания. По оценкам экспертов, объем поддержки университетов, которой без Евразийского НОЦ и не было бы, доходит до 10-15% от их годового бюджета. Эти дополнительные средства - новые ставки для людей, новые лаборатории и учебные пространства, отремонтированные общежития, поддержка студентов и сотрудников.