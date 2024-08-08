Юрий Филиппов
фрезеровщик производства «Каустик»
«С 2000 года я работаю фрезеровщиком на производстве «Каустик». Начал свою карьеру в 48-м цехе, а затем, после реорганизации, перешел в 58-й цех. Я люблю свою работу и считаю её своим призванием. Родители воспитали меня с пониманием важности быть полезным обществу. Моя мама была награждена Медалью им. В.И. Ленина за свои трудовые достижения. Я искренне желаю, чтобы наш завод и производство процветали. Для меня очень значимо получить почетную грамоту от Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан — это подтверждает, что мой труд ценят на заводе, и это приносит мне радость. В нашем цехе царят взаимовыручка и понимание: каждый сотрудник старается внести свой вклад в общее дело. Я желаю всем коллегам и заводчанам благополучия, здоровья и успехов как в личной жизни, так и в финансовых делах. И, конечно, мирного неба над головой».