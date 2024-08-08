Людмила Феофанова

ветеран производства

Я отработала на заводе 41 год. Я никогда не мечтала о карьере в химии и имела совершенно иные планы. Однако жизнь внесла свои коррективы. После 10 класса я поступила в 15-е училище. Первый год обучения проходил на базе 10-летней школы, и мы готовились к работе в центральной лаборатории химического завода. В 1963 году я пришла на завод и начала свою карьеру лаборантки в центральной лаборатории. Когда мы пришли в 63-м году, ничего не было. Здания были еще не достроены, поэтому мы участвовали в стройке. Мы и строили, в электроцехе красили трубы. Также я была вовлечена в пусковые работы всех цехов, так как центральная лаборатория отвечала за методическое обеспечение и контроль анализов. В 1970 году, получив высшее образование, я стала инженером, а к концу 1980-х годов возглавила газохроматографическую лабораторию. Я являюсь Заслуженным химиком Башкортостана, Ветераном труда. Всегда с теплотой вспоминаю свою работу. И по сей день я интересуюсь новостями родного производства. Хочу пожелать производству «Каустик» и его сотрудникам благополучия, чтобы специалисты были не только квалифицированными, но и взаимозаменяемыми, а также процветания и добра!