Выбирая это направление, надо учитывать, что число работников финансового сектора будет сокращаться за счет цифровизации финансовых операций и перехода на безналичные расчеты.



С другой стороны, рабочие места будут появляться на фоне развития новых инструментов финансирования, например, краудфандинга. В будущем будут востребованы менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, мультивалютный переводчик, аналитик кибербезопасности в финансовом секторе.



Доступность кредитов будет способствовать росту закредитованности населения, поэтому будут нужны специалисты по финансовой грамотности.



В Стерлитамакском филиале БашГУ можно получить образование по направлениям высшего образования «Экономика», «Экономическая безопасность» и специальностям среднего профессионального образования «Финансы», «Банковское дело», которые станут основой для развития в этих и смежных профессиях.

