В вузе можно получить:
1. Психолого-педагогическое образование
2. Педагогическое образование по программам:
∙ Математика
∙ Информатика
∙ Математика, Информатика
∙ Физика, Биология
∙ Химия
∙ Физика и информатика
∙ Экономика, Управление в сфере образования
∙ Русский язык, Литература
∙ Иностранный язык (английский)
∙ Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий)
∙ Филология в диалоге языков и культур
∙ Родной (башкирский) язык и литература, Иностранный язык
∙ Родной (татарский, чувашский) язык и литература, Иностранный язык
∙ Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык
∙ Родной (татарский, чувашский) язык и литература, Русский язык
∙ Инновационные образовательные технологии в филологии
∙ Начальное образование
∙ Начальное образование, Дошкольное образование
∙ Учебно-методическая деятельность и менеджмент в начальном образовании
∙ Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности
∙ История
∙ История, Обществознание
∙ Историко-социальное образование
∙ Проектная и экспертная деятельность в историко-социальном образовании
∙ Преподавание в начальных классах (в колледже)
∙ Дошкольное образование (есть также и в колледже)