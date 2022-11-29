Ирик Хамидуллин

член экспертного Совета

Если говорить о пониженных ставках, которые предлагают застройщики, то зачастую они действуют не на весь период кредита, а только на оговоренный в договоре срок, как правило, трех-семи лет. Далее заемщик сам платит за себя, переходя на стандартную по новостройке – 6,7% либо 5,7% годовых.



Несмотря на это, сегодняшнее время максимально интересно для покупателей, потому что застройщики идут навстречу клиентам. Например, длительный льготный период при пониженной ставке можно использовать для накопления суммы и гашения основной суммы ипотеки, в том числе за счет арендных платежей. Всё это снижает затраты покупателя на период строительства дома.



Не стоит забывать о том, что при использовании субсидированных ставок вы ограничены в выборе жилья. Ипотека под 0,01% распространяется только на новостройки. Рынок вторичной недвижимости живет и работает по стандартным программам ипотеки банков, где ставки находятся на уровне 11-12% годовых.



Несмотря на перечисленные моменты, неоспоримый плюс суперльготной ипотеки для покупателей квартир – это существенное снижение ежемесячного платежа. Из-за низкой ставки переплата по процентам за такой кредит получается минимальной и часто в десятки раз меньше стандартных ипотечных программ.



Таким образом, если у вас есть желание приобрести квартиру, а возможности платить внушительные ежемесячные платежи – нет, то это предложение для вас. Но если вы заранее знаете, что погасите ипотеку досрочно в ближайшие пару лет, вам необходимо подобрать подходящую программу кредитования.