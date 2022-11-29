«Башавтотранс» успешно конкурирует с многочисленными коммерческими предприятиями, побеждая в конкурсах на право обслуживания маршрутов. Так, в Уфе компания обслуживает 30 маршрутов из 150 имеющихся. Все они достаточно протяженные, так называемые магистральные, соединяющие отдаленные районы города.
В Уфимской агломерации перевозчик обслуживает 52 пригородных маршрута из 82 действующих, а также 129 междугородных маршрутов по всей республике, 27 из которых – межрегиональные.
Работа госперевозчика абсолютно прозрачна, здесь точно учитывают объем пассажиропотока, каждый пассажир получает билет, а при оплате единой транспортной картой «Алга» можно еще и сэкономить (стоимость проезда на 5 рублей ниже, чем при оплате наличными или по банковской карте). В Уфе на всех городских и ряде пригородных маршрутов при оплате по карте «Алга» пассажиры пользуются опцией «счастливый час», то есть при пересадке с автобуса на автобус того же перевозчика или на муниципальный электротранспорт не платят за билет повторно, если пересадка происходит в течение часа с момента оплаты первого билета.
Удобно, что пассажиры могут отследить движение каждого автобуса «Башавтотранса» в режиме реального времени на портале «Транспорт Башкортостана»
(работает в тестовом режиме). В программу также можно зайти через официальный сайт ГУП «Башавтотранс» РБ.
Здесь вы найдете информацию о местоположении автобусов и времени их фактического прибытия на остановки, расписания движения маршрутов по всей республике.