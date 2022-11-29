Примерно половина сотрудников «Башавтотранса», порядка 2500 человек – водители. Среди них немало опытных, которые трудятся по 20-30 лет, но и потребность в новых людях у этого динамично развивающегося предприятия тоже есть. Здесь готовят собственных профессионалов, в структуре «Башавтотранса» имеется учебно-курсовой комбинат (БРУКК) с филиалами в ряде населённых пунктов республики. Там обучаются не только желающие получить права, но и проходят переподготовку, повышают квалификацию водители предприятия. Автошкола - одна из немногих в России, которая обучает вождению лиц с ограниченными возможностями по причине заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для этого в Уфу приезжают из соседних регионов: Татарстана, Удмуртии и других, здесь учатся паралимпийские чемпионы. Для обучения людей с ограниченными возможностями есть два специально оборудованных автомобиля, всего в стране их чуть более 20.



Каждый водитель, который приходит на работу в «Башавтотранс», сначала учится, за ним закрепляется наставник, под руководством которого новичок проходит стажировку. Если наставник считает, что водитель готов работать самостоятельно, специально созданная на предприятии комиссия по безопасности дорожного движения допускает его. Несмотря на строгий отбор, сюда стремятся многие, ведь работа на государственном предприятии - это стабильность, социальные гарантии, конкурентная заработная плата, уверенность в завтрашнем дне.



Коллектив живет интересной общественной жизнью, ежегодно здесь проводятся конкурсы профессионального мастерства среди водителей и кондукторов. Это традиция, существующая на предприятии многие десятилетия. Участие в конкурсе позволяет каждому проявить лучшие профессиональные и личностные качества, а собираясь вместе, сотрудники ощущают себя единой командой.

