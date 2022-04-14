“

Общество наконец увидело большую идею, которую давно хотело увидеть от власти.



Мы общество большой идеи, больших задач, исторически и ментально ориентированы, что государство может решать масштабные задачи. Когда люди почувствовали, что все делается в их интересах и, что немаловажно, их самих включают в этот процесс - это сильно поддерживается. Для каждого будет свой участок работы.



Общество понимает - весь мир в кризисе, но наша страна не собирается быть крайней во всем, оплачивать чужие счета и ошибки. Мы будем жестко и целенаправленно отстаивать свои интересы. Даже если для этого нужно будет принять тяжелые меры, мы на них пойдем, стараясь свести потери к минимуму. Видно, что власть реагирует на вызовы не спонтанно, а продуманно, целенаправленно и очень системно, ради достижения единой цели.



После десятилетий поражений и промахов люди хотят победы, почувствовать, что мы делаем все это не напрасно, что совместными усилиями делаем что-то очень позитивное, чтобы передать детям страну с более высоким уровнем жизни и безопасности.



Савичев Владимир Леонидович, генеральный директор АНО «Научно-исследовательский информационно-аналитический центр «Ракурс-М», кандидат политических наук.

