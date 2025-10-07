«Я беру с собой бутерброды. В школьном буфете продают свежую выпечку: пиццу, сосиски в тесте и хот-доги – все вкусно. А мой братишка-второклассник Ярослав питается в столовой – все доедает, особенно любит макароны с сыром. Мы живем далековато, в поселке Горном, выезжаем рано, поэтому завтракаем уже в школе, – говорит одиннадцатиклассница Снежана Гаврилова.
«Мы за здоровое и правильное питание, стараемся, чтобы было и вкусно, и полезно», – говорит шеф-повар школы «Взлетай» Уфимского района Гульсасяк Ганиева.По словам повара
, меню у них довольно разнообразное: есть несколько видов молочных каш, супов, салатов с овощами. Один из самых любимых супов – рассольник Ленинградский с перловкой, также готовят щи, борщ, домашнюю лапшу, гороховый, овощной и рисовый супы. Куриные котлеты и рыбные биточки привозят в виде полуфабрикатов. В мясных блюдах используется филе курицы, крылышки, бедра, голень. А еще дети просто обожают рыбные котлеты из филе минтая.