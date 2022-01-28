«В Башкортостане нужно развивать массовый спорт и интерес к любительскому футболу»
О спорте, футболе и его перспективах в регионе мы поговорили с легендарным тренером Башкортостана, аксакалом мини-футбола в республике, создателем команды «Витязь-ГТУ» Павлом Смильгиным.
– Как получили предложение поработать в «Витязь-ГТУ»?
– По жизни у меня так получалось, что я всегда всё создавал своими руками. Сделал клуб «Альтаир» в Алексеевке, который до сих пор существует. Создал команду в БГПУ. Но выходит так, что я создаю клуб и сам же себя назначаю главным тренером. С одной стороны, меня это полностью устраивало. Но всегда хотелось, чтобы кто-то мне предоставил возможность заниматься только тренерской работой, которую я очень люблю, а не организационными вопросами. В ноябре 2014-го года мне позвонил Ирек Сафаров, очень уважаемый футболист, которого я считаю лучшим игроком за всю историю нашего республиканского футбола. Он сказал, что в «Газпром трансгаз Уфа» очень большое внимание уделяется развитию любительского спорта, тогда там помимо уже существующих волейбольной, баскетбольной и хоккейной команд создавалась футбольная, нужен был тренер. На эту должность и была предложена моя кандидатура. Я не раздумывал ни секунды. Создавать новое – всегда интересно.
– Это вас не смутило?
– Несмотря на то, что в тот период жизни у меня была непростая финансовая ситуация, я не думал о деньгах. В «Газпром трансгаз Уфа» хотели создать направление любительского футбола и мини-футбольную команду. Поэтому я не мог отказаться. Приехал с резюме, которое готовилось под получение звания заслуженного работника физической культуры Республики Башкортостан. На тот момент мои команды больше 20 раз становились чемпионами региона.
– Как сложился ваш первый сезон с командой «Витязь-ГТУ»?
– В первый же сезон команда претендовала на самые высокие места. Мы с ходу заняли второе место в Высшей лиге чемпионата республики по мини-футболу. Это был хороший толчок, чтобы двигаться дальше. Затем заявились на первенство Башкортостана по футболу 8х8. И наш уровень был таков, что, выиграв этот турнир, осенью мы поехали в Салават, где обыграли чемпионов республики по классическому футболу со счетом 4:1. И это в первый год! Следующим важным этапом стала подготовка к Спартакиаде ПАО «Газпром». Работники десятков дочерних обществ компании приезжают, чтобы побеждать в спорте. Уровень этого корпоративного соревнования очень высокий. Мы же для себя поставили цель попасть в восьмёрку. На предыдущем турнире «Газпром трансгаз Уфа» занял последнее, 26-е место, в связи с чем я и был приглашён в команду.
– Расскажите, как сложилась ваша первая Спартакиада с командой «Газпром трансгаз Уфа»?
– Мы поехали на турнир осенью 2015-го года. В команде на тот момент было три играющих парня, но они не были явными лидерами. Поехал с нами 50-летний Олег Печёнкин, 40-летний Виталий Иванов, но как прекрасно они играли, несмотря на свой возраст! Был в команде Азат Ахметзянов, который на тот момент практически ничего не мог. Сейчас он играет за туймазинский «Спартак» в ФНЛ-2 в профессиональном футболе. На той Спартакиаде мы обыграли команду из Саратова, одну из лучших в системе «Газпрома». Действовали от обороны и одержали минимальную победу со счетом 1:0, гол забил Евгений Амозов. Команда из Саратова упустила из-за этого чемпионство. Мы же изначально не могли занять на этом турнире что-то серьёзное. В группе одержали три победы, но в решающей встрече против коллектива из Екатеринбурга проиграли и не попали в восьмерку сильнейших. Ребята сильно устали. Тогда в шестой игре подряд Олег Печёнкин мне даже сказал: «Павел Анатольевич, я так больше не могу». Но никаких претензий к команде у меня нет. Это была лучшая Спартакиада во времена моей работы в «Витязе-ГТУ». Был настоящий коллектив, ребята бились. Если бы мы попали в восьмерку, это было бы сравнимо с золотыми медалями.
– Но сыграть на ней успешно от вас и не требовали. Как готовились к главному турниру на тот момент?
– При подготовке к зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» 2016 осенью мы поехали на Кубок Поволжья. Тогда команда у нас была уже приличная. На этих соревнованиях я очень часто играл разными коллективами, но никогда не выигрывал. А тут мы поехали и победили, несмотря на то, что там были крепкие «газпромовские» команды из Саратова и Казани. На финал еще и наше руководство приезжало, что, конечно, помогло в моральном плане. Поддержка для спортсменов имеет важное значение. После победы генеральный директор Шамиль Гусманович Шарипов звонил, поздравлял и благодарил. Победа в Кубке Поволжья стала для нас хорошим толчком. На февральской Спартакиаде перед нами стояла задача – быть в восьмёрке.
– Получилось эту задачу выполнить?
– Мы завоевали бронзовые медали. В матче за третье место мы обыграли команду из Москвы, которая показывала футбол на уровне лидеров мини-футбольной Высшей Лиги России.
Если бы они захотели, они бы и в Суперлиге играли, но по регламенту сотрудникам «Газпрома» нельзя выступать на профессиональном уровне. Здесь все же больше любители, у каждого есть основная работа, а спорт – это хобби. Причем на групповом этапе ребята из Москвы обыграли нас со счётом 3:0. Когда мы на них попали после четвертьфинального успеха с командой из Самары и проигрыша полуфинального матча Надыму, нас уже начали поздравлять, потому что мы свою задачу выполнили. Но мои ребята все были с очень серьезными амбициями. В игре за третье место москвичи вели в счёте 3:0. Но в нашей команде были такие парни, как Динар Сархиев, Ильгиз Идрисов и Евгений Кречетов. Мы потихоньку сравняли счёт, а потом дошли до пенальти. В ворота встал Кречетов, сменивший Дениса Лопатина. За мою карьеру он ударов 20 «с точки» забрал, забить пенальти ему очень сложно. Именно он и забрал решающий удар. На эмоциях я даже поцеловал паркет. Со мной первый раз в жизни такое было! Команда тогда была очень сильной. «Золотой» состав команды – это Виктор Курышев, который сейчас выступает в ФНЛ-2 за ФК «Челябинск», Ильдар Кашапов, которого я считаю одним из сильнейших футболистов в республике. Если бы он захотел, его бы и сейчас забрали в туймазинский «Спартак». А тут еще и получилось, что и Кашапов, и Курышев заболели перед матчем за третье место. Но всё равно справились.
– Как команда развивалась дальше?
– На следующий год мы уже заявились в Высшую Лигу России по мини-футболу. На протяжении трёх лет в общем рейтинге мини-футбольных команд мы были на 18-м месте. В России! Мы были седьмыми в финале Высшей Лиге, и если добавить одиннадцать клубов Суперлиги, то как раз получается восемнадцать. Команда была тогда уверенная, играющая. Большая самоотдача не требовалась. Всё было наиграно и отработано. И тут, конечно, хочется сказать, что такие результаты становятся возможными не из-за сказочных гонораров спортсменов, здесь большое значение имеет корпоративный дух, поддержка руководства предприятия, их заинтересованность в развитии любительского спорта в коллективе. Я не знаю больше компаний, которые на уровне с «Газпромом» вкладывают внушительные средства в развитие массового любительского спорта.
– Правильно понимаю, что сейчас вы уже не работаете в «Витязе-ГТУ»?
– После трёх лет выступлений в чемпионате Высшей Лиги России по мини-футболу мы играли в дивизионе ниже. Меня это, в принципе, устраивало, потом ударила пандемия. В апреле прошлого года я покинул «Витязь-ГТУ», сейчас я больше консультирую команду. Она уже сформировалась, ребята активно играют. На этом я свою задачу выполнил.
– Какие перспективы развития юных футболистов в «Витязе-ГТУ»?
– В «Газпром трансгаз Уфа» есть сейчас большой плюс – перспектива и будущее. Это именно молодые футболисты. В «Газпром трансгаз Уфа» умеют грамотно планировать. Там всегда думают о перспективах. Задают сами себе вопросы: «А что дальше?», «А где резерв?», «А кто будет будущим предприятия?» Мы вместе с руководством предприятия мы составляли план развития мини-футбола в «Газпром трансгаз Уфа». Мы сделали хороший шаг, взяли тренером Артёма Фомина. Сейчас «Витязь-2004» – очень сильная команда. Другие возрасты чуть слабее. Поэтому коллектив 2004-го года рождения – будущее газпромовского футбола. И нам важно сохранить их в большом футболе. Я постоянно нахожусь в контакте с Артёмом Фоминым, можно сказать, что я главный его консультант. Если я присутствую на игре, то Артём обсуждает со мной все вопросы. Но и я сам таким был. 47 лет я в футболе, и всё равно считаю, что многого еще не умею. А Фомин – человек и тренер с амбициями. В прошлом году «Витязь-ГТУ» не попал в российский финал среди команд 2003-го года рождения, а в этом они уже там. Пытаемся, двигаемся вперед. Сейчас его команда играет и в чемпионате Башкортостана по мини-футболу среди взрослых. Идёт там на шестом месте, борется за пятую строчку с УГНТУ. Я очень надеюсь на этих мальчишек. Даже не как человек, который помогает, а как болельщик.
– Как вы считаете, как развивается футбол в Башкортостане?
– Мое мнение, что ФК «Уфа» немного не дорабатывает. Но если бы меня поставили на место генерального директора клуба Шамиля Газизова, я бы действовал так же. И он со стороны критиковал бы меня точно так же. Но у нас нет в команде мастеров ни одного местного футболиста. Так нельзя! Сейчас в Башкортостане 162 детско-юношеские команды, охвачены все районы республики. Да, появился нефтекамский парень Данил Ахатов, но этого мало. В своё время Юрий Кириллов ушёл из «Уфы», говоря, что у него есть амбиции. Но я этого не понимаю. Тот же Виктор Курышев, когда был моим студентом в БИФКе, играл за молодёжку «Уфы», и в одном товарищеском матче «возил» главную команду, как будто там никого нет. Отбирал мячи у профессионалов и начинал атаки. Но после этого он ушел в ашинский «Металлург».
– Что же тогда делать?
– В этом году в Первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди спортивных школ юношей 2004-го года рождения чемпионом стала «Уфа». А третье место занял «Витязь-ГТУ». Оба уфимских коллектива оставили позади себя даже ближайший резерв клуба РПЛ «Урал» из Екатеринбурга. Мы имеем перспективнейшую молодёжь, но её нужно развивать. Для этого есть Альберт Лукманов в «Уфе-молодёжной». Он сильный специалист, отношусь к нему с большим уважением. Но не понимаю, почему убрали «Уфу-2». Поэтому, когда туймазинский Спартак захотел играть в ФНЛ-2, первым, кто это дело поддержал, был я. Двумя руками, и даже мог обе ноги поднять.
Я всех ребят башкирских знаю как свои пять пальцев. Потому что постоянно хожу, анализирую, смотрю футбол. Где-то в этом плане нужно работу налаживать. Обязаны быть местные футболисты в ФК «Уфа», команде уже 11 лет исполнилось.
– На ваш взгляд, какой вклад в развитие спорта вносит Федерация футбола Республики Башкортостан?
– Сейчас она работает хорошо. Вадим Рифович – в этом плане большой молодец. Общается с руководством Туймазов, главами районов Уфы, поднимает вуз в Белорецке. Но поле деятельности огромное. Взять тех же студентов. У нас великолепные вузы. Но провели ли мы за 20 лет хотя бы одно первенство по большому футболу? Нет. Разве так можно? Да, наши мини-футбольные команды – одни из лучших в России. Но большому футболу тоже нужно помочь. Я был почти у каждого ректора в нашей республике. Вузовских мини-футбольных команд у нас в работе сейчас 14. Даже в Стерлитамаке есть прекрасный студенческий коллектив. В своё время работал три года в УГАТУ, мы дважды играли на Первенстве России среди студентов по большому футболу 11х11. Были бронзовыми призёрами. Но сейчас этот проект закрыли. Нам нужен план развития студенческого футбола в регионе. Взять того же Шамиля Газизова, у него огромный авторитет в российском футболе. Мы играем в Премьер-Лиге, студенческий футбол развивается везде в России, но где же наши команды? Ректор должен дать задание директору спортклуба, тот – футбольному тренеру. Нужно поставить определенные условия. Но для этого нужен хороший толчок.
– Что же мы имеем в итоге?
– Недавно я ездил на республиканские финалы среди ребят 2013-го и 2014-го годов рождения. Команд было настолько много, что можно было даже запутаться. Массовость – это здорово. Именно благодаря большой вовлеченности можно отыскать самородки и вырастить из них чемпионов. Сейчас в республиканском футболе у нас следующая ситуация. Есть ФК «Уфа» – глыба, это раз. Есть туймазинский «Спартак», это два. В чемпионате Башкортостана в прошлом году сыграли 13 команд, неплохо. Плюс была одна команда по третьей лиге. Но что же в мини-футболе? У нас нет ни одной команды, ни в Суперлиге, ни даже по Высшей Лиге чемпионата России. Так что работы впереди ещё много. И здесь нужно сказать большое спасибо таким предприятиям, как «Газпром трансгаз Уфа», которые вкладывают средства в развитие юношеского футбола, тренируют команды внутри трудового коллектива. Именно там закладывается будущее не только газовой промышленности, но и спортивных побед нашей республики.