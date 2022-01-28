– Но сыграть на ней успешно от вас и не требовали. Как готовились к главному турниру на тот момент?

– При подготовке к зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» 2016 осенью мы поехали на Кубок Поволжья. Тогда команда у нас была уже приличная. На этих соревнованиях я очень часто играл разными коллективами, но никогда не выигрывал. А тут мы поехали и победили, несмотря на то, что там были крепкие «газпромовские» команды из Саратова и Казани. На финал еще и наше руководство приезжало, что, конечно, помогло в моральном плане. Поддержка для спортсменов имеет важное значение. После победы генеральный директор Шамиль Гусманович Шарипов звонил, поздравлял и благодарил. Победа в Кубке Поволжья стала для нас хорошим толчком. На февральской Спартакиаде перед нами стояла задача – быть в восьмёрке.