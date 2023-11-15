— Методика обучения современная, практикоориентированная. Преподаватели – опытные сотрудники завода, которые прошли специальную подготовку, которых учили учить. Лекций – минимум, практики — максимум. Есть короткая программа, которая длится в пределах 10 месяцев, за которые можно получить одну профессию. А есть двухгодичная программа, по которой мы готовим рабочего новой формации – он мультиспециалист и имеет сразу пять - семь профессий и расширенное количество навыков рабочего. То есть, если это оператор станков с программным управлением, то он умеет быть и наладчиком, и программистом, и слесарем.



Люди приходят очень разные, с разным жизненным опытом. Кто-то устал от неопределенности и обмана со стороны недобросовестных работодателей. Кому-то надоело работать без отпусков и неоплачиваемых больничных, без возможности прогнозировать жизнь своей семьи хотя бы на день вперед. Здесь ты получаешь стабильность. Наши работники знают, что завод загружен заказами, и два раза в месяц придут деньги: аванс и расчет. Это значит, что можно планировать жизнь своей семьи и быть защищенным от кризисов.

