Учеником может стать любой человек от 18 лет. С опытом, без опыта, после школы или армии, бывшие юристы и экономисты. К нам приходят те, кто хочет изменить свою профессиональную судьбу.
Человек без профессии и образования, пришедший в ОДК-УМПО учеником, трудоустраивается в ПУЦ со стипендией в два МРОТ – это около 36 тысяч рублей. Ему назначается наставник, под руководством которого по мере освоения программы он получает возможность делать детали, и это приносит дополнительный доход: некоторые ребята зарабатывают по 15-20 тысяч дополнительно к своей стипендии.