Глава Сибая Азамат Юлдашбаев рассказывает, что сейчас они больше стараются работать точечно, по запросам наших бойцов. Весной, к примеру, по опыту Магнитогорска начали шить на базе Сибайского колледжа строительства и сервиса тактические носилки и антидроновые одеяла. В холодное время нужна теплая обувь и термобелье. Летом везем баки под питьевую воду и бани. Постоянно требуется нижнее белье. Нужны маскировочные сети, снаряжение и оборудование. По возможности, собираем их всем миром. Бывает, что ребята скучают по национальной еде. Отвозим мед, казы, курут, бишбармак, лапшу и другое.
«Мне важно видеть ребят, слышать из первых уст, что им необходимо в первую очередь, поэтому стараюсь сопровождать гумконвои лично, тем более я уже хорошо ориентируюсь на территории. Признаюсь честно, нервное напряжение не отпускает в течение всей поездки до места назначения, пока не передадим ребятам их посылки, поскольку на мне лежит ответственность за водителей, сопровождение и сам груз», – говорит он «Сибайскому рабочему»
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