По поручению Радия Хабирова в зону спецоперации помимо республиканского гуманитарного конвоя регулярно ездят главы городов и районов – отвезти именные посылки и помощь от тыловиков, проведать своих. Совместно с журналистами районных изданий собрали интересные истории с этих поездок.