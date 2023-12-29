– Это двигатель нового поколения, и это первая отечественная разработка с такими техническими характеристиками, которых наша отрасль еще не знала. А это значит, что мы с вами сегодня делаем очень большой шаг вперед к нашему технологическому суверенитету в топливно-энергетическом комплексе.
«Газпром», «Ростех» и ОДК – это стратегические партнеры, а разработка этого двигателя, без сомнения, новая веха в расширении нашего сотрудничества. Убежден, что двигатель в скором времени станет серийной продукцией для «Газпрома», – сказал Алексей Миллер.
В формате сетевого взаимодействия с изготовителем газотурбинного двигателя АЛ-31СТ и вузами-партнерами компании продолжается работа по развитию компетенций специалистов дочерних обществ, задействованных при эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Это важнейший элемент надежности энергетической машины.
За время реализации проекта повышение квалификации прошли свыше 130 руководителей, специалистов и рабочих из 6 дочерних обществ из Уфы, Казани, Чайковского, Томска, Надыма и Югорска, а также преподаватели УГНТУ, Томского политехнического университета и Уфимского университета науки и технологий.