Благодаря объединению производственных и организационных ресурсов предприятий Группы «Газпром» в Башкортостане реализуется целый ряд проектов в социальной сфере. В основе этой деятельности – беспрецедентная по своим масштабам программа газификации. Пятилетний проект был утвержден в 2020 году. Вместе с тем к настоящему моменту в регионе сформировалась потребность в сооружении дополнительной газовой инфраструктуры.



В общей сложности обновленный документ предполагает строительство в Республике Башкортостан более тысячи километров межпоселковых газопроводов. Будут созданы условия для газификации 181 населенного пункта в 33 муниципалитетах. Доступ к сетевому газу получат 26 тысяч домовладений и 301 котельная. В том числе планируется газификация крупного туристического кластера «Бурзянский», включающего в себя музейный комплекс «Шульган-Таш».



В рамках региональной программы при непосредственном участии ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершено проектирование газопровода-отвода с газораспределительной станцией «Русский Юрмаш», планируется модернизация и реконструкция ряда имеющихся ГРС. Это позволит повысить надежность газоснабжения действующих и подключить новых потребителей. В свою очередь, регион продолжит оказывать меры социальной поддержки жителям. Компенсацию затрат на газификацию в размере 100 тысяч рублей получают участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и родители, воспитывающие детей с инвалидностью, участники СВО и члены их семей.



Наряду с этим в республике продолжается активная реализация планов социальной догазификации. Предприятием «Газпром трансгаз Уфа» оказано содействие в газификации 86 домовладений работников и пенсионеров Общества.



Дальнейшее развитие региональной газотранспортной системы тесно связано с перспективами роста объемов переработки природного газа. На базе ООО «Газпром нефтехим Салават» планируется строительство крупного газоперебатывающего и газохимического комплекса мощностью 26 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения: сегодня вся республика за этот же период потребляет около 15 миллиардов кубометров. Для обеспечения сырьем крупнейшего потребителя в истории Башкортостана потребуется строительство нового трубопровода от основного энергетического коридора в г. Салават. Это будет совершенно новая страница и в истории ООО «Газпром трансгаз Уфа». Создаваемый газотранспортниками запас мощности и надежности объектов будет, безусловно, востребован.

