• Я у одного молодого человека спросил недавно: «Сыграем в шахматы?» Он говорит: «Давай». Я спрашиваю: «Как думаешь, я выиграю?» Он на меня посмотрел снизу вверх и говорит: «Вряд ли». Это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой.



• В Новый год, мне кажется, нужно уделить больше внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. Желательно провести его вместе со своими близкими людьми, с семьей.



• Сначала я хотел быть лётчиком, а в старших классах - разведчиком. И, как вы знаете, стал.



• Селёдку под шубой или оливье? Смотря что закусывать!



• Самый большой подарок – это дети и дети наших детей. Это подарок от Всевышнего.



• Совет молодым? «Береги честь смолоду». Надо заранее думать, сегодня надо думать о том, что будет завтра. А еще: надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи, которые кажутся недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успехов.



• У меня мало времени на чтение. У меня на тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Я люблю. Он гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днём. И вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю.



• Самому себе образца 2000-го года я бы сказал: «Верной дорогой идёте, товарищи». А еще предостерег бы от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров.



• Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России.

