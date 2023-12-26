Экологичный биостимулятор роста растений, заменяющий химические удобрения и уничтожающий болезнетворные бактерии, разработали ученые БГПУ на основе водоросли хлореллы вульгарис. Как рассказала руководитель лаборатории, профессор Лира Гайсина, микроводоросль содержит более 15 тысяч полезных веществ и выделяет гормоны, способствующие усиленному росту растений. Ни одно из многочисленных исследований не выявило негативного влияния хлореллы на человека или окружающую среду. Сейчас биостимулятор проходит испытания в аграрном университете и Башкирском НИИ сельского хозяйства. Уже известно, что в фермах, использующих гидропонику, огурцы с применением хлореллы стали расти на 20% быстрее, а перец – на 40%. В перспективе – вывод продукта на рынок. По подсчетам ученых, производство суспензии в промышленных объемах будет экономически оправданным.