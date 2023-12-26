В Башкирии работает Евразийский научно-образовательный центр, который признали одним из лучших в России. Это площадка для развития и взаимодействия образования, науки и бизнеса. Задача НОЦ – сделать дорогу от научного исследования до конкретной пользы максимально короткой и быстрой. Основная масса научных исследований в Башкирии сейчас происходит в рамках Евразийского НОЦ, он объединяет большую часть научного потенциала Башкортостана. Центр сотрудничает с ведущими вузами страны – Высшей школой экономики, Национальным исследовательским университетом, Томским политехом, ТюмГУ. В НОЦ работает Центр развития компетенций, в 2023 году открылся Дом НОЦ – новое современное пространство для студентов и ученых.