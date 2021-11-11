Как прошли перепись населения представители национальных диаспор Башкирии
Людвиг Зидымаков,
руководитель РОО «Республиканский национально-культурный центр удмуртов Башкортостана»:
- Я живу в Татышлинском районе Башкортостана и могу сказать, что мы живем в дружной семье народов, сохраняем при этом свою культуру и национальные особенности. Регулярно проводим наши национальные праздники – для этого у нас имеется все необходимое. Народы между собой дружат, помогают друг другу. На мой взгляд, это очень важно.
Для прохождения Всероссийской переписи населения в республике создали все условия, все прошло нормально. Каких-либо нареканий к ее проведению нет. Никто никого не заставляет и не принуждает. Так, удмурт в графе национальность указывает «удмурт». Сам участвовал в переписи и могу подтвердить это лично: все законно, волеизъявление гражданина соблюдается.
Марина Садыкова,
руководитель РОО «Центр польской культуры и просвещения «Возрождение» Республики Башкортостан:
- Поляки и лица польского происхождения, исторически проживающие в Башкортостане, немногочисленная диаспора. Но именно на нашем примере хорошо видна грамотная, продуманная политика по созданию всем народам равных комфортных условий для изучения и сохранения родных языков и культур и межкультурного общения, партнерства, дружбы. Уже много лет в республике работает Центр польской культуры и просвещения, а в Уфе - Польская воскресная школа им. А. Пенькевича, в культурной панораме хорошо известен проект «Дни польского языка и культуры в РБ».
Представители нашей диаспоры тоже приняли участие в переписи. Считаем, что перепись населения была организована комфортно, учитывая возможности всех слоев населения. Уверены, что организационная четкость и прозрачность, которые прослеживались на всех этапах, безусловно, обеспечат высокую объективность результатам переписи.
Марсель Асфандияров,
заместитель руководителя РОО «Узбекский национально-культурный центр «Евразия» Республики Башкортостан»:
- Каждая национальность по-собственному уникальна и интересна. И Всероссийская перепись дает нам возможность заявить о себе. Ошибочно считать, что до нас никому нет дела. Проблем хватает везде, но в Башкортостане нам жить хорошо и спокойно. В Уфе у нас есть свой Узбекский национально-культурный центр «Евразия», где мы собираемся вместе, обсуждаем и решаем проблемы, оказываем посильную помощь землякам, проводим культурные мероприятия. Ежегодно в марте в республике с размахом проводится очень почитаемый в нашем народе праздник «Навруз», также проводится Фестиваль плова, с гастролями республику посещают наши национальные коллективы.
Раиса Зюзько,
председатель общества «Белорусов Башкортостана»:
- В Башкирии несколько локальных белорусских диаспор. Одна из них расположилась в трех деревнях Иглинского района: Балтика, Буденновский, Ленинский. Там же действует белорусский культурный центр. Общая численность белорусов - 700 домов.
Если вы приедете к нам в район, то почувствуете, будто живете в Белоруссии, вас окружат добрые, светлые люди, в доме усадят за стол с национальными блюдами, из картофеля, конечно.
Фамилии в основном традиционные: Свистун, Тарасевич, Бугвин. В переписи белорусы указывают свою национальность, трудностей с идентификацией не возникает. Конечно, с течением времени создаются семьи с башкирами и татарами, но культура сохраняется. Белорусы полюбили суп-лапшу, например. Но со столов не уходят блюда из картофеля и традиционная белорусская самодельная колбаса.
«Мы как-то спрашивали у местных белорусов – хотите ли вернуться на историческую родину? Те ответили: «Нам в Башкирии хорошо, здесь нравится жить». Этим все сказано, я думаю», - говорит Раиса Зюзько.
Василий Гужя,
председатель республиканского национального культурного центра молдаван Башкортостана «Кодру»:
- Мы живем в интересное время – время, которое определяет наше будущее. В эти дни проходит очередная Всероссийская перепись населения, в которой приняли участие все молдаване, проживающие в Башкирии. Согласно переписи 2010 года, в Башкирии было зарегистрировано более полутора тысяч молдаван, которые были представлены практически во всех отраслях экономики, образования и культуры.
Проживая в дружной семье народов Башкортостана, молдаване имеют возможность сохранять и развивать свою культуру, язык, национальное самосознание.
Большую роль в этом играют национальные праздники. Ежегодно мы проводим праздник встречи весны, который, по сути, превратился в интернациональный. В нем принимают участие люди разных национальностей - молдаване и русские, украинцы и башкиры, татары и узбеки.
В диаспоре молдаван принято отмечать юбилеи авторитетных членов молдавского общества «Кодру», а также проведение традиционных семейных праздников и свадеб. Мы активно сотрудничаем со всеми национальными объединениями, о нашей деятельности знают и на исторической родине – в Молдове. Эти успехи были бы невозможны без всесторонней поддержки со стороны руководства Башкирии, Министерства культуры и Дома дружбы народов.
Магомедхабиб Султанмагомедов,
руководитель Башкирской республиканской общественной организации Дагестанской национальной культуры:
- Диаспора жителей Дагестана в Башкирии вместе с членами семьи насчитывает около полутора тысяч человек. Ежемесячно мы проводим творческие вечера, посвященные деятелям культуры, празднуем традиционные дагестанские праздники. Активно поддерживаем и связь с родиной: из Уфы летают самолеты, есть поезда.
Перепись проходит организованно, никаких сложностей не возникает, тем более что по времени проведения она очень удобно «растянута». Стоит отметить, что нет такой национальности, как «дагестанец»: в Башкирии живут аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки, лакцы, табасараны.
Развитию и сохранению дагестанской культуры в Башкирии ничего не препятствует. Языки разные, культура схожа, а язык общения – русский. Конечно, стараемся, чтобы дети и внуки сохранили культуру, для этого отправляем в пионерлагеря, этнические лагеря в Дагестан.
Дагестанский культурный центр действует в Башкирии 17 лет. Мы развиваем связи и с местной культурой: устраиваем мероприятия «Библиотека Дружбы народов», а также религиозные, светские праздники, например, Науруз-байрам. Сейчас много смешанных браков, мы наблюдаем взаимопроникновение культур, развиваются и туристические связи.
Подготовили: Розалия Валеева, Галина Бахшиева, Альфия Аглиуллина, Лейла Аралбаева. Фото из личного архива. Дизайн: Валерия Любина. 11.11.2021 г.