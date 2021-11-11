- Мы живем в интересное время – время, которое определяет наше будущее. В эти дни проходит очередная Всероссийская перепись населения, в которой приняли участие все молдаване, проживающие в Башкирии. Согласно переписи 2010 года, в Башкирии было зарегистрировано более полутора тысяч молдаван, которые были представлены практически во всех отраслях экономики, образования и культуры.



Проживая в дружной семье народов Башкортостана, молдаване имеют возможность сохранять и развивать свою культуру, язык, национальное самосознание.



Большую роль в этом играют национальные праздники. Ежегодно мы проводим праздник встречи весны, который, по сути, превратился в интернациональный. В нем принимают участие люди разных национальностей - молдаване и русские, украинцы и башкиры, татары и узбеки.



В диаспоре молдаван принято отмечать юбилеи авторитетных членов молдавского общества «Кодру», а также проведение традиционных семейных праздников и свадеб. Мы активно сотрудничаем со всеми национальными объединениями, о нашей деятельности знают и на исторической родине – в Молдове. Эти успехи были бы невозможны без всесторонней поддержки со стороны руководства Башкирии, Министерства культуры и Дома дружбы народов.

