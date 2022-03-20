– Люди ждут эту помощь. Потому что знают – наследники Шаймуратова своих не бросают. Я объявляю старт движению колонны. Счастливого вам пути. Из Башкортостана – к братьям на Донбасс, - сказал со сцены Радий Хабиров.



Глава пообещал, что это не последний конвой. Будет третий, четвертый, столько, сколько нужно. Потому что нельзя оставлять своих в беде.



В воскресенье, в свой день рождения, Радий Хабиров неожиданно для всех прибыл с рабочим визитом в Донецкую Народную Республику, где лично принял участие в передаче гуманитарного груза людям.



– Я уже не в первый раз приезжаю сюда – у меня со многими отсюда старые добрые отношения. Будем считать, что, наконец, наступает мирное время, и мы приехали сюда созидать. Так что будем всё делать вместе, – сказал он.



– От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю всех жителей Башкортостана за помощь и поддержку Донбасса в этот трудный и решающий момент. Мы надеемся быстро восстановить наши города и села, чтобы в мирной жизни принимать вас как дорогих гостей. Мы точно знаем, наследники генерала Шаймуратова своих не бросают! Рахмат, Башкирия! - сказал в видеообращении Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

