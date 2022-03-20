В минувшую пятницу в Уфе прошел митинг-концерт «Своих не бросаем!», приуроченный к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией.
28 тысяч человек
Митинг стал одним из самых массовых мероприятий последних лет – по официальным данным, на него приехали более 28 тысяч человек. Это были и уфимцы, и жители городов и сел Башкирии. Администрации откликнулись на просьбы и организовали автобусы до столицы для всех желающих.
- На митинге, я не имею в виду День города или День республики, когда фейерверки, никогда столько народу не собиралось! Это показывает и доказывает, что народ поддерживает сегодня ту политику, которую проводят Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин, - говорит Павел Качкаев – раньше мэр столицы, а сейчас депутат Госдумы.
Чувствую сплоченность
Внутри толпы зрителей – необыкновенное единение и хорошее настроение.
- Стоя под родным солнцем, среди соотечественников, чувствую необыкновенную сплоченность и активность. Ощущаю близость каждого из нас. Непередаваемая атмосфера поддержки, понимания того, что ты не один. Лозунг, который звучит сегодня, напечатан на моей наклейке — «Своих не бросаем!» — говорит сам за себя. Для победы нужна поддержка и сплоченность, - говорит Екатерина Воликова из Давлеканово.
Другой участник митинга - Халимулла Такиуллин. В конце восьмидесятых он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
- Тогда мы очистили территорию Украины от радиоактивной заразы. Сейчас наши ребята, наши мужественные солдаты избавляют страну от нацистской заразы, которая уж больно размножилась, агитационная машина набрала ход и ее нужно остановить. Сегодня я понимаю, что нас много. Смотрю на полную площадь молодых, смелых, уверенных ребят и вижу, что правильных людей много. Мы вышли выразить свою позицию, выразить поддержку и солидарность, - говорит он.
Студент Уфимского политехнического колледжа Виктор Васильев говорит, что испытывает гордость и патриотизм. Он повесил на куртку наклейку в поддержку российских военнослужащих.
- Мой родной брат проходит службу по контракту и сейчас находится на Украине. Он служит артиллеристом, принимает участие в спецоперации. Конечно, все мы волнуемся, ждем вестей от него. Как могу, поддерживаю родителей, — рассказывает он.
Такие же настроения фиксируются по всей стране. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, результатом давления Запада на Россию в текущей международной обстановке стала «невероятная сплоченность» россиян, а также поддержка президента страны Владимира Путина.
100 тонн помощи
Один из самых эмоциональных моментов мероприятия – старт очередного конвоя с гуманитарной помощью для женщин, детей и стариков Донбасса. Жители Башкортостана собрали почти сто тонн вещей, в том числе почти 800 килограммов башкирского меда, канцтовары и письменные принадлежности, средства личной гигиены и товары первой необходимости, строительные материалы.
– Люди ждут эту помощь. Потому что знают – наследники Шаймуратова своих не бросают. Я объявляю старт движению колонны. Счастливого вам пути. Из Башкортостана – к братьям на Донбасс, - сказал со сцены Радий Хабиров.
Глава пообещал, что это не последний конвой. Будет третий, четвертый, столько, сколько нужно. Потому что нельзя оставлять своих в беде.
В воскресенье, в свой день рождения, Радий Хабиров неожиданно для всех прибыл с рабочим визитом в Донецкую Народную Республику, где лично принял участие в передаче гуманитарного груза людям.
– Я уже не в первый раз приезжаю сюда – у меня со многими отсюда старые добрые отношения. Будем считать, что, наконец, наступает мирное время, и мы приехали сюда созидать. Так что будем всё делать вместе, – сказал он.
– От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю всех жителей Башкортостана за помощь и поддержку Донбасса в этот трудный и решающий момент. Мы надеемся быстро восстановить наши города и села, чтобы в мирной жизни принимать вас как дорогих гостей. Мы точно знаем, наследники генерала Шаймуратова своих не бросают! Рахмат, Башкирия! - сказал в видеообращении Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Текст: Артем Антонов, Розалия Валеева. Верстка: Валерия Любина. Фото: Администрация Уфы, Валерий Шахов, Олег Яровиков. 03.02.2022 г.