Лента новостей
Лонгриды
Мы так видим. 55 лучших фотособытий 2022 года из Башкирии
Январь
1.
3 января в Уфе прошли парад Снегурочек и парад конно-санных экипажей.
2.
Жительница Башкирии Алена Миронова стала первой женщиной-машинистом России.
3.
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил ИА «Башинформ».
ФЕВРАЛЬ
4.
Семен Елистратов и Эдуард Латыпов стали призерами Олимпиады в Пекине.
5.
В Уфе приступили к капитальному ремонту старого арочного моста через Белую.
6.
Авиапарк республики пополнили пожарный вертолет Ка-32 и универсальный вертолет Ка-226.
МАРТ
7.
ХК «Салават Юлаев» уступил в серии плей-офф «Ак Барсу» и завершил сезон.
8.
16 марта горсовет Уфы утвердил в должности нового сити-менеджера башкирской столицы Ратмира Мавлиева.
9.
Из Башкирии отправили первую автоколонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
10.
В Сибае и Туймазах открыли два новых ковид-госпиталя.
11.
Строители пробили тоннель Восточного выезда.
АПРЕЛЬ
12.
В Башкирию прибыл первый поезд с 306 переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик.
13.
Траурная церемония прощания с погибшим в зоне СВО.
14.
В Уфе на реке Белой начался ледоход.
15.
Новая традиция: в школах Башкирии учебная неделя началась с подъема флагов.
май
16.
В первом после пандемии шествии «Бессмертного полка» в Уфе приняли участие более 170 тысяч человек.
17.
В Уфе состоялся парад в честь 77-летия Великой Победы.
18.
К Монументу Дружбы причалили четыре круизных теплохода.
июнь
19.
ФК «Уфа» драматично покидает российскую Премьер-лигу.
20.
Уфимский парк «Кашкадан» стал одним из лучших в России парков у воды после проведенной здесь глобальной реконструкции.
21.
За три дня фестиваль «Сердце Евразии» посетили более 100 тысяч зрителей.
22.
В башкирском парке «Патриот» открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард».
23.
На открытие Центра гимнастики в Уфу приехала Светлана Хоркина.
24.
Фестиваль уличных театров в Уфе.
25.
Над Уфой взошла суперлуна.
июль
26.
В Бурзянском районе открыли историко-музейный комплекс «Шульган-таш».
27.
Бирск стал центром праздника - Дня семьи, любви и верности.
28.
В Баймакском районе состоялся первый фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты».
29.
Улицу Пугачева в Уфе закрыли на реконструкцию до июня 2024 года.
август
30.
В Уфе представили проект Евразийского музея кочевых цивилизаций.
31.
Башкирские батальоны имени генерала Шаймуратова и Александра Доставалова выехали в зону специальной военной операции.
32.
После двухлетнего перерыва из-за пандемии Уфа вновь стала столицей семейного фестиваля «Молочная страна».
сентябрь
33.
Первого сентября в школы Башкирии пошли более полумиллиона детей, из них 58 тысяч первоклассников.
34.
В уфимском торгово-гостиничном комплексе «Меркурий» произошел пожар.
35.
В парке «Патриот» прошла масштабная «Гонка Героев».
36.
Президент объявил о начале частичной мобилизации в России.
октябрь
37.
В Уфе открыли мемориал в честь Героя России Минигали Шаймуратова.
38.
В районы Башкирии передали новые школьные автобусы.
39.
В Башкирии впервые за 36 лет собрали урожай зерна больше 5 млн тонн.
40.
В Башкирии прошёл II Национальный чемпионат DeafSkills для молодых людей с нарушениями слуха.
41.
В Башкирии утвердили более 30 дополнительных мер поддержки участников СВО.
ноябрь
42.
В столице Башкирии открыли стелу «Уфа - город трудовой доблести».
43.
Владимир Путин сообщил о старте строительства межвузовского кампуса в Уфе. Здание будет выглядеть так.
44.
Проект парка «Шагни за горизонт» в Белорецке победил сразу в двух международных конкурсах.
45.
Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов уехал добровольцем в зону СВО.
46.
Подводная лодка «Уфа» стала частью Военно-морского флота России.
47.
В Уфе впервые прошел всероссийский форум-выставка реабилитационной индустрии «Ломая барьеры».
48.
Татьяна Екимова из Уфы стала победителем всероссийского конкурса «Лучший повар школьной столовой».
49.
В Башкирском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Садко».
50.
В Уфе после обновления открылся Дёмский парк.
декабрь
51.
Рустам Набиев на одних руках поднялся на вершину Килиманджаро.
52.
Башкирские шиханы внесли в предварительный список объектов ЮНЕСКО.
53.
У памятника Шаймуратову на Советской площади Уфы состоялись проводы третьего добровольческого батальона из Башкирии, названного в честь национального героя Салавата Юлаева.
54.
Члены семей участников СВО получили по 20 тысяч рублей.
55.
Радий Хабиров вылетел на Донбасс, где встретился с бойцами башкирских добровольческих батальонов, а также мобилизованными жителями Башкортостана.
Текст: Альфия Аглиуллина, Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, ИА «Башинформ».
Верстка: Валерия Любина.
29.12.2022.