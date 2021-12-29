Мы так видим. 55 лучших фотособытий 2021 года из Башкирии
Январь
С 3 января в Уфе прошли «Парад снегурочек» и парад конно-санных экипажей.
Январь
15 января Горсовет Уфы утвердил в должности нового сити-менеджера башкирской столицы Сергея Грекова.
Январь
В России началась массовая вакцинация от COVID-19.
Январь
26 января в семье Радия и Каринэ Хабировых случилось радостное событие – у них родился сын. Счастливые родители назвали сына Тимер (железный).
Февраль
Арест министров правительства Башкирии Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева.
Март
Принят закон «О детях войны». В эту категорию льготников вошли жители Башкирии, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В настоящее время в республике проживает более 189 тысяч детей войны.
Март
Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы».
Апрель
2 апреля в Башкирии начал курсировать пригородный поезд «Орлан» от Уфы до Кумертау.
Апрель
День национального костюма жители республики отметили праздником Ритайым Party.
Апрель
В окрестности Уфы начала прибывать «большая вода», что привело к подтоплению части новой Набережной.
Май
В Уфе прошел парад, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Май
Ростислав Мурзагулов объявил о своем уходе с поста главы Общественной палаты Башкирии.
Май
23 мая в Уфе в 10-й раз прошел велопробег «День тысячи велосипедистов».
Май
Нашествие электросамокатов в Уфе.
Май
В Уфе прошел массовый полумарафон «ЗаБег.РФ».
Июнь
1 июня - в День защиты детей в Уфе состоялся первый детский «АРТ-Курултай».
Июнь
Центр управления Республикой Башкортостан переехал в новое здание.
Июнь
Президент России Владимир Путин передал управление «Башкирской содовой компанией» Башкортостану.
Июнь
День города и День России в Уфе отметили грандиозным авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».
Июль
14 июля в уфимском Конгресс-холле «Торатау» открылся самый большой в ПФО мобильный центр вакцинации.
Июль
Из-за аномальной жары и засухи в Башкирии начали гореть леса.
Июль
Башкирия стала площадкой для проведения уникального фольклорного события - Всемирной фольклориады-2021.
Июль
«Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд - поднял вертолёт весом 1476 кг.
Июль
В Уфе закрасили самое популярное и любимое уфимское граффити, посвященное борьбе медиков с коронавирусом.
Июль
Башкирия впервые вошла в Топ-5 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Август
Нынешним летом 4, 21 и 22 августа в Башкирии стали самыми жаркими. Температура воздуха в эти дни поднималась до +39 градусов, обновив многолетние температурные максимумы.
Август
Башкирия впервые принимала на своей площадке Национальный чемпионат молодых профессионалов «Ворлдскиллс», который завершился большим концертом и уникальным шоу дронов. По количеству наград команда из Башкирии заняла второе место.
Август
Два спортсмена из Башкирии стали обладателями золотой и серебряной медалей Олимпиады-2020 в Токио.
Август
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли цементный завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии.
Август
10 августа в Уфе запустили движение по путепроводу на улице Заки Валиди. Реконструкция этого ключевого транспортного узла началась в январе 2021 года и изначально вызвала шквал недовольства со стороны горожан.
Август
Уфимец Олег Чегодаев первым в мире пешком прошел весь Урал с юга на север, это 3183 километра. Он потратил на это 109 дней и стер пять пар обуви.
Сентябрь
1 сентября за парты сели почти 500 тысяч школьников, в том числе более 60 тысяч первоклассников.
Сентябрь
В Уфе запустили светомузыкальный фонтан на Советской площади.
Сентябрь
С 17 по 19 сентября жители Башкирии выбирали депутатов в Госдуму РФ.
Сентябрь
17 сентября в Уфе состоялась свадьба Элвина Грея. Избранницей звезды башкирской и татарской эстрады стала уроженка Ижевска Инзиля Фатхутдинова.
Сентябрь
Динар Гильмутдинов спустя 20 лет службы покинул ГИБДД Башкирии и затем был избран депутатом Госдумы.
Октябрь
2 октября уфимец Рустам Набиев на одних руках покорил восьмой по высоте восьмитысячник мира, гору Манаслу в Непале.
Октябрь
Встреча Радия Хабирова и президента Татарстана Рустама Минниханова на Петербургском международном газовом форуме.
Октябрь
19 октября в историческом центре Уфы открылся Дом молодежи «Йәшлек Хаус».
Октябрь
Вступил в силу указ Главы Башкирии о введении QR-кодов для посещения ТЦ и развлекательных заведений.
Октябрь
В Туймазинском районе зафиксировали первый случай заражения птичьим гриппом. Жертвами болезни стали несколько тысяч пернатых.
Октябрь
В разбившемся в Татарстане самолете были четыре парашютиста из Башкирии, трое из них погибли.
Октябрь
Победителем финала турнира «Терра Башкирия» стал Руслан Гареев из Альшеевского района.
Ноябрь
1 ноября в Уфе открыли движение по мосту-вставке через реку Белую.
Ноябрь
В Баймакском районе введен карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота.
Ноябрь
Александр Сидякин покинул пост руководителя администрации главы Башкирии и возглавил центральный исполком партии «Единая Россия» в Москве.
Ноябрь
Завершилась Всероссийская перепись населения.
Ноябрь
Экс-министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев получил три года условно за превышение должностных полномочий.
Декабрь
Пассажирский автопарк Уфы обновился на 220 автобусов большого и среднего класса.
Декабрь
ХК «Салават Юлаев» провёл в Уфе традиционную предновогоднюю акцию «Мишкопад» и собрал более 2 млн рублей на лечение тяжелобольных детей.
Декабрь
В Уфе снесли гостиницу «Лидо» в Олимпик-парке по решению суда как неузаконенную постройку.
Декабрь
В Башкирии начали строить два новых ковид-госпиталя в городах Сибай и Туймазы.
Декабрь
На ежегодной пресс-конференции Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Уфы, допустил выделение дополнительных средств на 450-летие башкирской столицы и пообещал подумать о проведении в Башкирии чемпионата мира по хоккею.
Декабрь
Принято окончательное решение об объединении УГАТУ и БашГУ. Новый вуз получит название Уфимский университет науки и технологий.
Декабрь
"Мне за этот год перед жителями республики не стыдно. Мы работали!" - сказал Радий Хабиров в интервью по итогам 2021 года.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, Олег Чегодаев, Ильшат Казаккулов, Объединенная пресс-служба судов РБ, из личного архива Д.Гильмутдинова, соцсети, архив ИА «Башинформ»