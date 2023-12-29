Лента новостей
Лонгриды
Мы так видим – 2023
50 фотографий главных событий в Башкирии за уходящий год от ИА «Башинформ».
Фестиваль «Терра Башкирия» на новогодние праздники.
В Башкирию пришли морозы до -40 градусов. Это рекорд почти за полвека.
Рождество Христово в Уфе.
Прощание с Муртазой Рахимовым.
В Уфу прибыл президент России Владимир Путин.
Купание в проруби на Крещение Господне.
В Уфе прошел концерт группы «Кино» с оригинальным составом музыкантов.
В Уфе открываются спортивные залы борьбы.
Кавалер ордена Мужества уфимец Артур Галеев перед награждением.
Спасатели из Башкирии с поисковой собакой Торин вернулись из Турции, где помогали ликвидировать последствия землетрясения.
Сильным ветром с минарета мечети «Ар-Рахим» сдуло купол.
Завершился отпуск мобилизованных.
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко открыл в Уфе футбольный манеж.
Началось строительство скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург, участок которой пройдет через Башкортостан.
Башкирский батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы к месту боевого слаживания.
Раскопки возле мавзолея Тура-хана.
Празднование Ураза-байрам.
Уфимский хоспис готовится к открытию.
Проводы участников СВО после краткосрочного отпуска.
В Уфе прошла премьера фильма «Юра дворник» по реальной истории Юрия Ветлугина.
На Советской площади прошла первая книжная ярмарка «Китап-байрам».
В Уфу прибыла уникальная книга - рукописная копия Священного Корана Османа.
По проспекту Октября прошел парад старинной военной техники.
В Уфу впервые прибыл четырехпалубный теплоход «Мустай Карим».
Радий Хабиров в очередной раз съездил на Донбасс проверить условия наших бойцов.
Последние звонки.
Выпуск первого набора курсов военных поваров.
«Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во Вторую лигу.
С размахом прошел Форум регионов России и Беларуси.
Лето-2023 в Уфе стало одним из самых жарких за последние годы.
Уфа прощается с безвременно ушедшим хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым.
Радий Хабиров лично выехал на переговоры с экс-военным, который пытался взорвать гранату.
В Санкт-Петербурге с размахом прошли Дни Башкортостана.
Упавший купол мечети «Ар-Рахим» заменили новым.
Фестиваль лошади башкирской породы в Баймакском районе.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед всероссийским совещанием покатался по уфимской набережной на велосипеде.
Кровавое суперлуние в Уфе.
В Уфе с размахом прошел первый Всероссийский фестиваль игр «Айда играть!».
Торжественное поднятие флага в уфимской школе.
Выборы депутатов Госсобрания Башкирии.
В Большом театре состоялась премьера башкирской оперы «Садко».
На скачках.
Вовсю идет реконструкция улицы Октябрьской революции.
После реконструкции открылся парк имени Аксакова.
Завершается строительство Восточного выезда.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открылся павильон Башкирии.
Перед совместным фото Радий Хабиров завязал шнурки школьнику из Баймака.
На улице Ленина в Уфе запустили подсветку.
В Башкирию привезли очередную партию зубров из Беларуси.
На традиционном «Мишкопаде» собрали рекордные 4 млн рублей.
Подготовил Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, Станислав Шахов, пресс-служба Главы Башкирии.
Верстка: Валерия Любина.
29.12.2023 г.