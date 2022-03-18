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То, что случилось восемь лет назад, дало уверенность людей в одной фразе - «Мы можем все». Мы не бросаем своих и защищаем людей, которых унижали по признаку того, что они не украинцы, и заставляли изучать чужой язык. Мы можем построить и крымский мост. Мы можем создать очень хорошее вооружение - и сирийские события показали, какие у нас есть ракетные силы и армия, которой мы гордимся. Мы можем выдержать любые санкции.



Самое главное, мы не испортились как люди. У нас нет антиукраинских настроений, мы жалеем простых людей, они оболванены своим руководством, а для нас все равно родные. У нас нет никакой истерии, как там на Западе, который кажется цивилизованной культурой, но воюет с Чайковским, Достоевским, запрещает шахматистов и паралимпийцев. Это позор, так нельзя поступать, но мы понимаем это и не кричим унизительные слова и не оскорбляем Европу, Америку и тем более украинцев. Мы не сломались, выросли на голову и уверены, что сложности, как всегда, пройдут.

