Во взрослом отделении хосписа также есть два зимних сада, где можно отдохнуть или провести праздник, молельные комнаты, что бывает важным для пациентов. Палаты как одноместные, так и двух-, трёх- и четырёхместные. Размещать в них будут исходя из состояния пациентов. Все комнаты очень просторные. В каждой установили современное медицинское оборудование. При этом обстановку постарались сделать максимально домашней. Тут даже кровати, которые по проекту подразумевались белого цвета, специально заменили на цвет дерева, чтобы отойти от «больничности» и внести домашний уют.



Рядом со взрослыми пациентами также круглосуточно могут находиться их близкие. Тем, кто приехал ухаживать за родным человеком издалека, предоставят гостевые комнаты.



Особая гордость уфимского хосписа, чего нет у многих других, – бассейн. Он небольшой, предназначен, прежде всего, не для плавания, а для проведения лечебной физкультуры. На днях в бассейне смонтировали подъемную рельсовую систему. С ее помощью можно будет легко и удобно проводить водные процедуры даже для лежачих больных, и тех, кто весит больше ста килограммов. Сотрудники мечтают, чтобы такие подъемники появились в каждой комнате, но пока на это нет денег.

