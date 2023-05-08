В начале строительства хосписа жильцы соседних домов резко выступили против его появления. Называли хоспис «грустным местом», боялись, что улицу заполнят катафалки. Такая ситуация возникает в каждом городе, где открываются подобные учреждения. Но это первая реакция, которая постепенно проходит. Чем больше люди узнают, что такое хоспис, тем меньше в них страха и нетерпимости. Сейчас среди жителей поселка немало тех, кто является волонтером хосписа.
В настоящее время волонтерский штаб уфимского хосписа насчитывает около 150 человек. При этом набор идет постоянно, помощь нужна всегда: собрать мебель, отвезти лекарства, покрасить стены в палатах, провести субботник и многое другое. Помощь могут оказать как обычные люди, так и предприятия, бизнесмены. Сейчас, к примеру, хоспис активно ищет клининговые компании, которые помогут подготовить стационар к открытию. Если у вас есть желание стать волонтером, заходите на сайт Уфимского хосписа
, заполняйте заявку и с вами обязательно свяжутся. Контакты координаторов от Уфимского хосписа:
Оксана Пономарева: +7 (927) 346-64-79, Анастасия Васютина: +7 (927) 316-30-88