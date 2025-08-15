После 40 лет риск хронических заболеваний увеличивается в три раза. Причем такие серьезные болезни, как диабет, гипертония и онкология развиваются бессимптомно. Ранняя диагностика позволяет предотвратить до 80% инфарктов и инсультов, выявить онкологию на I-II стадиях (излечимость до 90%), сохранить активность и трудоспособность.
Наиболее распространены рак молочной железы, легких, предстательной железы, колоректальный рак и рак кожи.
Людям из группы риска нужно контролировать уровень сахара в крови один-два раза в год. Кроме того, нужно следить за давлением и холестерином.
Текст: Артем Антонов.
Фото: Валерий Шахов.
Верстка: Валерия Любина.
15.08.2025