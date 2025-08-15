Адип Арсланов назвал три шага, которые позволят минимизировать риски болезни и обнаружить ее на ранней стадии.





Шаг 1. Профилактика.

Полностью исключить риск онкологии невозможно, но можно его снизить. Для этого откажитесь от курения и алкоголя, сбалансируйте питание, добавьте регулярные физические нагрузки, защищайтесь от солнца, своевременно вакцинируйтесь.



Шаг 2. Регулярные обследования

Регулярная диспансеризация поможет обнаружить рак на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление максимальны. Один раз в год нужно проходить флюорографию, раз в год – маммографию (для женщин после 40 лет), 1 раз в три года – цитологическое исследование (ПАП-тест) шейки матки (для женщин до 65 лет), 1 раз в год анализ кала на скрытую кровь с 50 лет, 1 раз в год анализ на простат-специфический антиген (ПСА) для мужчин с 50 лет.



Шаг 3. Внимание к организму

Не стоит игнорировать некоторые тревожные симптомы. Лучше сразу обратиться к врачу при необъяснимой потере веса, постоянной усталости, незаживающих ранах, изменениях родинок, долгом кашле и уплотнении в молочных железах.