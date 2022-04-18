Башкирский государственный аграрный университет представляет собой мощный научно-образовательный центр с современной материально-технической и информационной базой. Научные разработки преподавателей и студентов имеют прикладное значение и ежегодно внедряются в различные отрасли.



Для того чтобы обучение студентов шло в ногу со временем и было приближено к реальным условиям работы, на базе университета при поддержке стратегических партнеров действуют научно-технические лаборатории. С каждым годом их становится все больше.



К примеру, в конце прошло года открылась модернизированная учебная лаборатория «Тяговые испытания тракторов» под брендом Минского тракторного завода.



Учебная лаборатория в первую очередь предназначена для студентов старших курсов механического факультета, в ней они изучают тягово-скоростные, топливно-экономические характеристики тракторов.



В лаборатории фитотроники для факультета агротехнологий и лесного хозяйства реализована автоматизированная система для выращивания селекционных линий и сортов сельскохозяйственных растений в искусственных климатических условиях путем регулирования температуры, влажности, освещенности и воздухообмена.



В лаборатории мелиорации, мониторинга и кадастра природных ресурсов студенты имеют возможность ознакомиться с принципами работы современных систем полива газонов, клумб, цветников и теплиц на примере дождевального оборудования ведущих мировых производителей – американской компании Hunter и израильской Naan Dan Jain.



Лаборатория производства и анализа качества воды и напитков из растительного сырья используется для проведения научно-исследовательских работ, разработки инновационной продукции для дальнейшего внедрения в производство, выполнения анализов качества воды и спиртосодержащей продукции по заявкам предприятий и физических лиц. Также на современных установках будет вестись подготовка к различным конкурсам, в том числе WorldSkills.



На энергетическом факультете есть учебная лаборатория «Автоматизация технологических процессов и робототехника», созданная при поддержке стратегического партнера вуза – компании «ОВЕН-Уфа». Здесь при помощи современного отечественного оборудования общей стоимостью порядка 700 тысяч рублей студенты обучаются сборке электронных блоков управления для упрощения регулирования и контроля различных систем, осваивают программирование в среде CoDeSys, учатся имитировать работу узлов и т.д.



При Башкирском ГАУ создана первая лаборатория географических информационных систем и дистанционного зондирования Земли для устойчивого лесопользования и экологии региона В ее стенах будущие специалисты лесного и сельского хозяйства республики осваивают новые технологии геоинформационных систем, необходимые для работы по мониторингу состояния природно-территориальных комплексов. Студенты, выполняют кейс-задания с моделированием различных ситуаций в игровом сюжете, смогут, к примеру, вжиться в роль «таксаторов», «лесоустроителей», «лесных инспекторов», «экологов» и «ученых».



Учебно-исследовательская площадка оснащена мощным моноблоком, рабочими станциями, VR-шлемами, квадрокоптерами, планшетами, спутниковым сервисом Copernicus, ВЕГА-Science, а также информационной системой дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства.



В виварии Башкирского государственного аграрного университета открылся новый современный блок для разведения и содержания мышей, крыс, морских свинок и кроликов. Качественное питание обитателей обеспечивается силами специалистов кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, разработавших сбалансированные кормовые рационы с учетом потребностей каждого вида грызунов.



В конце прошлого в Башкирском государственном аграрном университете открылась первая в России «Школа Росреестра». Она призвана повысить качество и доступность государственных услуг Росреестра на территории Республики Башкортостан, популяризацию услуг, в том числе оказываемых в электронном виде. Студенты, а также представители бизнеса, имеют возможность изучить актуальные темы в сферах кадастрового учета недвижимости и регистрации прав, землеустройства, земельного надзора, геодезии и картографии, изменения в законодательстве.



На базе Башкирского государственного аграрного университета также реализуется «Школа фермера» - масштабный образовательный проект «Россельхозбанка» при поддержке Министерства сельского хозяйства Башкирии. Новый набор слушателей стартовал 25 апреля. В этот раз, наряду со ставшей уже традиционной специализацией «Пчеловодство», обучение будет проводиться по совершенно новой и актуальной специальности - «Производство сельскохозяйственной продукции для сферы ресторанного бизнеса в условиях импортозамещения».

