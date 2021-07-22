Выступает за Башкортостан и за Москву. Алсу отобралась на Олимпиаду еще в 2019 году на чемпионате мира в классе «Каяк женский». Выступает в двух дисциплинах – каяк и каноэ.
- 5-8 лет назад я и мечтать не могла об Олимпийских играх, это казалось чем-то недостижимым! Конечно это упорный труд, тренировки 24/7, мои тренеры и люди, которые помогали, работали со мной и продолжают это делать сейчас, - рассказала она в интервью сайту «Каякер.ру»Когда болеть25 июля, воскресенье.
17.50-21.05 квалификация каяк женский,27 июля, вторник.
17.00-19.12 - полуфинал, с 16.34-16.52 - финал каяк;28 июля, среда.
15.50- 18.55 квалификация каноэ,29 июля, четверг.
17-17.54 полуфинал; 20.14-20.32 - финал каноэ