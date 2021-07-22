Уроженка Ульяновской области, представляет Республику Башкортостан с 2012 года. Ее приняли по рекомендации тренера Константина Худык, который также переехал с Ульяновской области и стал тренером у нас в республике.



- У меня жесткий характер. Я ответственная и гиперактивная. Но при всём этом я сентиментальная, иной раз даже до состояния мямли. Вроде сильная и жесткая, но порой сама себя ловлю на мысли: почему здесь-то я слабину дала, ну что такое? – рассказывала она о себе





