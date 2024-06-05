Важный момент! Люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с того, что больше 2,4 миллиона.
Например, Вася – успешный директор, у него зарплата 250 тысяч рублей в месяц, соответственно три миллиона в год. По существующей системе он платит в год налог 390 тысяч рублей (13% с 3 млн). Со следующего года ему будут считать так: за 2,4 млн по обычной ставке 13%, а с того, что больше (в нашем случае 600 тысяч) – по 15%. Таким образом, общий размер налога для него вырастет на 12 тысяч рублей в год или тысячу рублей в месяц. Если бы Вася зарабатывал 400 тысяч в месяц, то по новой схеме размер налога для него вырос бы на 4000 рублей в месяц.