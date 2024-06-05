Если вы продаете квартиру, дом или земельный участок, которые принадлежат вам более пяти лет, платить налог на доход не нужно, эта льгота как была, так и остается. В остальном действует подход «все, что до 2,4 млн – за 13%, а все, что свыше – 15%». Еще более высоких ставок нет, только две – 13% и 15%. По такому же принципу считаются доходы от банковских процентов и продаже ценных бумаг.

Тут тоже необходимо уточнить, что речь идет о доходе с продажи недвижимости или вклада. То есть, если вы купили квартиру за три миллиона, а потом решили продать ее за пять, то налог вам считают с вашего дохода (5-3=2 млн), а не суммы продажи. Если вы положили в банк пять миллионов рублей, а сняли с процентами пять с половиной, то вашим доходом считается 500 тысяч!