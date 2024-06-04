Кто хочет стать миллионером, или Как в башкирском Подольске идет переселение
Между Акъяром (это райцентр Хайбуллинского района) и городом Сибаем находится небольшой поселок Подольск. С виду это совсем неприметный населенный пункт посреди могучей степи, но под ним скрывается настоящее богатство.
В 70-х годах прошлого столетия под Подольском обнаружили богатейшее медно-цинковое месторождение. Медь, цинк, сера, а в перспективе еще и добыча золота и серебра… Для жителей района – это большая удача: налоговые поступления, строительство дорог, новые рабочие места (работников здесь понадобится не менее тысячи). Отличные перспективы! Но. Месторождение находится прямо под поселком на глубине около 600-800 метров, если не расселить людей и начать подземные работы, дома сложатся как домино. Поэтому, пока в поселке будет жить хоть один человек, разработка месторождения не начнется.
Авось обойдется
О том, что рано или поздно придется оставить насиженные места, жители Подольска знали с тех самых 70-х годов. Готовились к переселению. Но при советской власти месторождение так и не освоили, хватало действующих рудников, и постепенно разговоры о переезде стали белым шумом, под который выросло уже третье поколение подольцев. В 2006 году государственную лицензию на разработку месторождения получила компания «Башкирская медь», в 2019-м предприниматели заключили с республикой соглашение о строительстве подземного рудника.
Стало ясно, что переселение неизбежно. Компания вкладывает в проект 50 млрд рублей, это крупнейший инвестор в республике, добычу планируют начать уже в 2032 году. Тем не менее даже сейчас, когда возле поселка появились технические объекты, некоторые продолжают думать: «Авось обойдется».
Предприятие с 2010 года последовательно готовилось к началу разработки и, в первую очередь, согласовывало каждый свой шаг с жителями села. В Подольске были организованы общественные слушания, проводились опросы граждан, проект строительства рудника согласован с жителями села.
Рамиль Тукаев,
директор по персоналу и общим вопросам «Башмеди. (Из интервью газете «Хайбуллинский вестник»).
Новые постройки
Сразу при въезде в поселок идет строительство нового дома. Эта картина никак не вяжется с расселением. Дом возводит местный фермер Василий Опря.
Как выяснилось, Василий уже продал «Башмеди» квартиру в Подольске, выручил за нее деньги, добавил материнский капитал и теперь здесь же строит дом. Никакого расстройства логики в своих действиях он не видит: «У меня двое детей, есть участок, почему бы не начать стройку». При этом он уже провел оценку дома и его бы продал «Башмеди», но предложенная цена не устраивает. «Раз нас просят отсюда уйти, я считаю, мы должны уйти с прибылью: каждому члену семьи по миллиону рублей плюс стоимость недвижимости – так было бы справедливо». Чуть дальше от Василия стоит закрытый магазин с надписью «Продается», тут же рядом – опалубка для нового строения.
Как рассказал владелец местного крестьянско-фермерского хозяйства Виктор Власенко, магазин он уже продал «Башмеди», цена его вполне устроила, ну а новый объект строит другой предприниматель. - У нас не закрытый поселок, потому оснований запрещать людям что-то строить нет, - комментирует ситуацию глава сельсовета Ильгиз Сулейманов.
Квартира с видом на хлев
- В свое время я купила тут квартиру за материнский капитал, - рассказывает свою историю женщина, представившаяся Ильзидой. За ее спиной покосившиеся двухэтажки с удобствами на улице. – Сейчас их продают за миллионы. Все нынче у нас миллионеры, - смеется она.
По словам Ильзиды, многоэтажки опустели наполовину: соседи продали жилье, кто-то уехал в Салават, кто в Стерлитамак, кто в Уфу к детям. - Я никуда не поеду, - отрезает женщина. – Здесь у меня во дворе сарай: корова, утки, куры. Кто мне все это даст разводить в новой квартире!
Предприниматель Сергей Сад (на фото справа) и его сосед тоже заявляют, что до последнего останутся в поселке. - У меня ферма, я ничего другого не умею делать. Как я смогу жить в квартире? Как оставлю ферму, она у меня вот, за огородом, - говорит Сергей.
На начало инвентаризации переселению подлежало 377 семей, у 120 из них не было необходимых документов. Силами инвестора документы были восстановлены. Работа продолжается в постоянном режиме, людей консультируют, проходят приемы граждан, переговоры, встречи. На сегодняшний день 84 домохозяйства заключили договоры о реализации своего имущества, порядка 50 семей находятся на стадии обсуждения решения, люди выбирают варианты. С каждым ведется индивидуальная работа. Людей из своих домов никто насильно не выселяет.
Рустам Шарипов,
глава Хайбуллинского района.
Продажа как один из вариантов
- В основном жилье продали те, кто уже давно хотел уехать из Подольска или кому недвижимость досталась в наследство, - рассказывает глава сельсовета Ильгиз Сулейманов. - Остальные ждут строительства коттеджного поселка и квартир в Акъяре.
Для переселенцев «Башмедь» предлагает три варианта расселения. Продажа недвижимости – один из них. Для этого компания наняла независимых оценщиков, они и определяют стоимость каждого конкретного домовладения, учитывая хозпостройки, сады. По словам представителей «Башмеди», итоговая стоимость превышает рыночную в два-три раза. В прошлом году несогласные с ценами начали выставлять на продажу свое жилье, прописывая в объявлениях баснословные суммы: 26 млн рублей за домик или квартиру без удобств за 9 млн, чтобы раскачать рынок. Но ничего путного из этого не вышло - покупателей как не было, так и нет, рыночные цены не сравнялись с соседним Акъяром или Сибаем.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Расселение – это сложный случай, здесь всегда будут споры и расхождения: одна сторона будет хотеть продать подороже, другая – купить подешевле. Тут рассматривается не рыночная стоимость недвижимости, а стоимость компенсации. Это сложные расчеты с массой нюансов, сюда входит не только цена за дом и участок, но и стоимость подворья, насаждений, издержки, связанные с переездом, сменой школы и т. д. В то же время нужно адекватно оценивать свои дома и не ожидать заоблачных сумм, прописывая их в объявлении. Если дом обветшалый и покосившийся, оценщик его так и оценит. Также местным жителям нужно помнить, что в стране действует закон о недрах: природные богатства, лежащие под его домом, не являются его собственностью. Надо принять, что это - не твое.
Ситуация действительно сложная, но все решается путем переговоров. Нужно вести диалог.
Елена Андреева,
генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт».
Эффективные переговоры
О том, что диалог с представителями «Башмеди» вполне можно вести, подтверждает местный житель Альберт Абсалямов. В Подольске он проживал с семьей в двухквартирном доме. Денежной компенсации, которую заплатил завод, ему полностью хватило, чтобы купить отдельный дом в Акъяре, жилплощадь увеличилась с 77 кв. метров до 90 «квадратов».
– Я всем доволен, - признается Альберт. - Да, процедура не быстрая, были долгие переговоры, но в итоге договорились, все мои условия выполнили.
У Полины Мельниковой трое детей, двое из них школьники. На семейном совете Мельниковы решили, что если и будут переезжать, то только ближе к Уфе, чтобы в дальнейшем дети смогли поступить в институт и не ездить далеко. В Подольске у них было два дома - свой новый, 2022 года постройки, и доставшийся в наследство от свекрови.
– Никто на нас не давил, насильно не выселял, - рассказывает Полина. - Наоборот, мы были настроены очень жестко. Постепенно успокоились, поняли, что нам идут навстречу. Так, путем переговоров, добились нужной суммы.
Денег Мельниковым хватило и на переезд, и на новый дом под Уфой. В квадратных метрах семья нисколько не проиграла: они приобрели те же 90 «квадратов», что оставили в Подольске (общая площадь двух оставленных домов).
– У «Башмеди» адекватная, нормальная реакция, можно договориться, - дает свою оценку бывший житель Подольска Алик Юзеев.
В поселке у него был дом с баней, гаражами, хозпостройками. Такой же он нашел в Акъяре. Как говорит, обменял «ключ на ключ».
На выбор дом или квартира
Второй вариант, который предлагает «Башмедь» - это коттеджный поселок. Его построят с нуля рядом с Подольском в двух-трех километрах, даже название оставят прежним. Здесь будут коттеджи с 15 сотками земли, а также многоквартирные дома, школа, ФАП. По сути – это будет новый современный благоустроенный поселок со всей необходимой инфраструктурой и инженерными коммуникациями.
Сейчас идут проектные работы, начало строительства запланировано в 2026 году. Те, кто хочет продолжать вести домашнее хозяйство, выбирают, конечно, этот вариант. Их в квартиры никакими коврижками не заманить. Но так как большинство населения – пожилые люди, они сомневаются, что через несколько лет у них останутся силы содержать частный дом.
Пока место будущего коттеджного поселка выглядит так.
Еще один вариант, который можно выбрать, – квартиры в Акъяре. Он более осязаемый, потому что возведение четырех трехэтажных домов на 144 квартиры уже началось. Это современные дома со всеми удобствами и достроят их уже к ноябрю следующего года. В «Башмеди» отмечают, что стройка под пристальным контролем, квартиры будут строить из качественных, современных материалов с соблюдением всех технологий.
На наших регулярных встречах с жителями Подольска мы всегда говорили и говорим, что есть разные варианты: можно подождать до окончания строительства домов в Акъяре или нового микрорайона, а можно подобрать какой-то готовый вариант уже сейчас. В любом случае выбор остается за собственниками домов и только они решают, как с ними поступать.
Рамиль Тукаев,
директор по персоналу и общим вопросам «Башмеди.
- Я сам из Подольска, три года назад с семьей переехал в Акъяр, - делится Эдуард Хусаинов, он живет рядом с новой стройкой, в таких же домах от «Башмеди». – Тут хорошие квартиры, теплые, проблем с водой, как думают почему-то многие в Подольске, нет. Новая школа рядом, детский сад. Единственное, нам не помешала бы детская площадка, но, когда дома достроят, думаю, займутся благоустройством.
Дом для работников «Башмеди» в Акъяре.
В «Башмеди» подтвердили, что рядом с новыми домами появятся спортивные и детские площадки, парковки, беседки. Также компания проведет строительство очистных сооружений и канализационных сетей. Побывав в Подольске, понимаешь растерянность людей, вот так срывающихся с родных мест, их настороженность и озабоченность тем, что уезжают учителя, становится меньше молодежи, страх перед будущим. Есть пословица «Один переезд равен двум пожарам». Но радует то, что местные жители не проявляют агрессии, все стороны готовы к диалогу. Будем надеяться, что согласия в вопросе переселения удастся найти. Мы будем следить за развитием событий.