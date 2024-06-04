Расселение – это сложный случай, здесь всегда будут споры и расхождения: одна сторона будет хотеть продать подороже, другая – купить подешевле. Тут рассматривается не рыночная стоимость недвижимости, а стоимость компенсации. Это сложные расчеты с массой нюансов, сюда входит не только цена за дом и участок, но и стоимость подворья, насаждений, издержки, связанные с переездом, сменой школы и т. д. В то же время нужно адекватно оценивать свои дома и не ожидать заоблачных сумм, прописывая их в объявлении. Если дом обветшалый и покосившийся, оценщик его так и оценит. Также местным жителям нужно помнить, что в стране действует закон о недрах: природные богатства, лежащие под его домом, не являются его собственностью. Надо принять, что это - не твое.



Ситуация действительно сложная, но все решается путем переговоров. Нужно вести диалог.