А вы знаете, что у нас в республике есть мост, по которому ехать, если без пробок, два часа, а по самой короткой дороге ехать всего секунд 15. Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии ко Дню дорожника собрали главные рекорды отрасли.
1. Самый длинный мост — 813 метров. Он находится на участке новой трассы М12 «Дюртюли – Ачит» и пересекает реку Белая. Уникальна не только его длина, но и передовые технологии, которые использовали при строительстве. Это так называемые «технология навесного уравновешенного бетонирования и технология непрерывного бетонирования со скользящей опалубкой». В России по ней на сегодняшний день построено всего пять мостов. Интересно, что второй по длине мост тоже находится в Дюртюлинском районе, на дороге до Нефтекамска и он тоже через Белую. Его длина 745,44 метра. Сейчас как раз идет его капитальный ремонт, который продлится до 2026 года.
2. Самый маленький мост — в Янаульском районе через ручей на автодороге Янбарис – Кисак-Каин – Айбуляк. Его длина всего 3,52 метра.
3. Самая длинная региональная дорога Башкирии — 302,4 километра. Это трасса Магнитогорск – Ира, она проходит по Баймакскому, Зилаирскому, Зианчуринскому, Кугарчинскому (захватывает участок по Тульганскому району Оренбургской области) и Куюргазинскому районам.
4. Самая длинная межмуниципальная дорога — Серменево – Амангильдино – Баймак, ее протяженность 183,2 км, она проходит по Белорецкому, Абзелиловскому, Баймакскому районам.
5. Самые короткие межмуниципальные дороги — подъезд к Уральску в Учалинском районе и подъезд к селу Татыр-Узяк в Хайбуллинском районе – их протяженность всего по 300 метров.
За последние пять лет протяженность дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Башкирии выросла на 2400 км и превысила 50 тысяч км. По протяженности автомобильных дорог мы на втором месте в стране, уступая только Алтайскому краю. С 2020 года в республике отремонтировали и построили более 7 тыс. км дорог и порядка 8 тыс. км погонных метров мостов.
6. Самая сложная дорога — Уфа – Инзер – Белорецк, длиной 226,1 км. На ней много изгибов, подъёмов, серпантинов и знаменитый «Тещин язык».
7. Самая загруженная региональная дорога — Уфа – Бирск – Янаул. Ее протяженность составляет 181 км, она проходит по Благовещенскому, Бирскому, Мишкинскому, Бураевскому, Калтасинскому, Янаульскому районам. Ежесуточный трафик по этой дороге достигает 24 тысяч автомобилей.
8. Самая красивая дорога — Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Это 290,1 км по живописным участкам Ишимбайского, Бурзянского, Белорецкого и Абзелиловского районов. На участке дороги в Ишимбайском районе недалеко от сел Макарово и Зигановка есть смотровая площадка на высоте 40 м, с которой открываются прекрасные виды.
9. Самый волшебный мост — через реку Ик на дороге Октябрьский – Уруссу, что на границе Туймазинского района Башкирии с Татарстаном. Если заехать на него в нашу сторону в 9.00, то съедете с моста только в 11.00! Никакого волшебства и пробок, просто тут по реке проходит часовой пояс. Если ехать обратно, наоборот, попадаешь в прошлое – выехал в 9 утра, попал в 7 утра. Сейчас на мосту тоже идет ремонт. Завершить работы планировали только в 2026 году, однако строители постарались и обещают открыть движение уже в 2025-м.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов, Станислав Шахов, пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан.