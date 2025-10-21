1. Самый длинный мост — 813 метров. Он находится на участке новой трассы М12 «Дюртюли – Ачит» и пересекает реку Белая. Уникальна не только его длина, но и передовые технологии, которые использовали при строительстве. Это так называемые «технология навесного уравновешенного бетонирования и технология непрерывного бетонирования со скользящей опалубкой». В России по ней на сегодняшний день построено всего пять мостов. Интересно, что второй по длине мост тоже находится в Дюртюлинском районе, на дороге до Нефтекамска и он тоже через Белую. Его длина 745,44 метра. Сейчас как раз идет его капитальный ремонт, который продлится до 2026 года.