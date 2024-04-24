Ключи к статусу: жизнь на новом уровне в «Уникуме на Коммунистической»
«Уникум на Коммунистической» - новый символ города, который вместе с памятником Салавату Юлаеву и мечетью «Ар-Рахим» одним из первых встречает жителей Уфы на въезде в город. Второй в Уфе проект федерального девелопера «Унистрой», вошедший в финал всероссийского градостроительного конкурса новостроек «Топ ЖК — 2024»*, официально сдан, а первые резиденты уже получили ключи от своих квартир.
Качество – это знак
Девелоперская компания «Унистрой» известна в Уфе как застройщик комплекса «Венский лес», вошедший в топ-3 лучших** проектов Башкортостана. Жилой проект был сдан в сентябре 2020 года, на три месяца раньше срока и получил высокую оценку жителей. Это позволило «Унистрой» завоевать доверие уфимцев и создать в городе репутацию надежного застройщика. Многие, кто не успел приобрести квартиры в «Венском лесу», ждали нового проекта от застройщика. Им стал «Уникум на Коммунистической».
Изысканная архитектура
25-этажный дом бизнес-класса в сдержанных тонах, сильным экстерьером и эффектной подсветкой.
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Выдающаяся локация
Из панорамных окон открывается вид на Белую и бескрайнее небо. В непосредственной близости – знаковые городские объекты.
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Продуманная инфраструктура с заботой о частной жизни
Первый уровень — сеть street-retail***: магазины, кафе, аптеки, заезды на паркинг. Второй уровень — приватная территория.
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Премиальный комфорт
Детская площадка и лаунж-зона для взрослых. Ландшафтное озеленение.
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Элегантная парадная
Стильный бизнес-холл как в лобби отеля. Здесь разместятся консьерж-зона, место для ожидания гостей, библиотека и колясочная комната с выходом во двор.
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Функциональные планировки
В доме представлены разнообразные лоты: эргономичные решения евроформата с кухней-гостиной и отдельной спальней, классические двухкомнатные и просторные резиденции с тремя комнатами, мастер-спальней и ванной с окном.
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Добро пожаловать домой
Представить новый объект горожанам «Унистрой» решил в открытом формате. Каждый желающий мог познакомиться с будущими соседями, пообщаться с представителями застройщика и хорошо провести время.
На торжественном мероприятии также состоялось вручение ключей первым резидентам «Уникума». Представители застройщика «Унистрой» поздравили новых жителей с завершением строительства и пожелали им счастливой и гармоничной жизни в своих новых квартирах.
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Алина
резидент «Уникума на Коммунистической»:
«Для нас было важно найти подходящее жилье в центре города, чтобы с комфортом проводить время между делами и учебой наших детей. Локация «Уникума» подходит для наших потребностей – рядом есть всё необходимое, а также легкий выезд за город. Нам было важно иметь уютное место в центре города, особенно с учетом того, что мы живем за городом, но наши дети учатся в городе. Мы выбрали квартиру-студию, потому что нам нужно было небольшое, но удобное жилье, где мы могли бы остановиться между делами. Район здесь отличный – можно быстро добраться пешком до магазинов, школ и детских садов, и так же легко выехать из Уфы. Предложений в этой части города много, но нам даже не пришлось раздумывать, что выбрать. Как только услышали о новом проекте «Унистрой», сразу поняли: это то, что мы искали».
Вы в центре
Каждый человек уникален, и проекты от «Унистрой» имеют свой неповторимый характер. Проектируя пространства жизни, «Унистрой» следует своей миссии – создавать будущее, превосходя ожидания. В проектах застройщика квартира — это дополнение к среде, атмосфере и удовольствия от идеального сценария жизни.
Как признаются авторы проекта, они подумали обо всех потребностях и собрали пожелания жителей Уфы, реализовав их в новой жилой резиденции. «Уникум» вобрал в себя лучшие архитектурные тренды, опыт «Унистрой» в создании приватной жилой среды и функциональных планировочных решений и стал воплощением дома, в котором будет комфортно каждому: свободному фрилансеру, серьёзному бизнесмену, молодым влюблённым, семье с детьми и статусной паре.
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Часть истории
Расположение «Уникума на Коммунистической» выбрано не случайно — авторы наблюдали, изучали и искали место, где каждый будет чувствовать себя комфортно. А для комфорта важно, чтобы всё необходимое было недалеко от дома.
Для семей с детьми здесь — лицей, гимназия, общеобразовательная школа, три детских сада, три школы танцев, студия актёрского мастерства. Для тех, кто заботится о своём теле — фитнес-клуб, студия йоги, спа-центры и салоны красоты. Для любителей культурного отдыха — Театр оперы и балета, Башкирский государственный академический театр драмы имени М. Гафури, Национальный музей.
Ну и главное, недалеко от «Уникума на Коммунистической» находятся Гостиный двор и «Арт-КВАДРАТ» — центры культурной и тусовочной жизни Уфы, где находятся популярные рестораны и бары города.
Кроме того, скоро у резидентов «Уникума» появится возможность не просто прикоснуться к истории, но и прогуляться по ней. К концу лета 2024 года власти обещают сделать улицу Октябрьской революции полупешеходной, а к 2026 – завершить реконструкцию и реставрацию расположенных на ней исторических зданий. Так что ещё немного, и жители «Уникума на Коммунистической» окажутся в центре истории****.
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Вдохновляющие виды
Одно из главных преимуществ «Уникума на Коммунистической» — прекрасные виды, в том числе на реку Белую и знаменитую мечеть «Ар-Рахим».
Из окон «Уникума на Коммунистической» открывается вид, который поражает и зимой, и летом, поэтому в квартирах их так много. За счёт увеличенных оконных проёмов окна пропускают больше естественного света. Это значит, что даже в пасмурные дни в квартирах будет светло.
Чтобы мыть окна было проще, застройщик предусмотрел трёх- и двухстворчатые пластиковые рамы, каждая створка которых открывается. Современный профиль Deceuninck и Alutech обеспечивает дополнительную защиту от шума и сквозняков, а также выдерживает любые перепады температур в регионе. Резиденты могут быть уверены: такие окна прослужат не один десяток лет.
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Забота на каждом этапе жизни дома
«Унистрой» — не просто дома: это новый образ жизни. «Унистрой» предлагает своим жителям систему комфорта, который выводит качество жизни на новый уровень.
Благодаря «Умному дому» резиденты смогут управлять атмосферой в доме удалённо, например, удалённо включить-выключить освещение. К примеру, вы уехали в отпуск и не помните, выключили ли чайник, вы сможете выключить эту розеточную группу в приложении, при этом оставив включенными холодильник и другую необходимую технику.
С датчиками протечки и дыма можно быть спокойными за безопасность. Они моментально среагируют на проблему и отключат ее источник, сразу оповестят вас и отправят тревожный сигнал в контрольный центр.
На территории подземного паркинга есть кладовые помещения, которые освободят квартиру от захламления и визуального шума. Там можно хранить коляски, самокаты, велосипеды, сноуборды, редкую в использовании технику, чемоданы и даже запасы бытовой химии.
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Жить в квартире бизнес-класса — жить в безопасности и комфорте
На всей территории «Уникума на Коммунистической» предусмотрено видеонаблюдение. На входе в здание — видеодомофоны с системой Face ID*****. Двор — только для жителей, все авто — в подземном двухуровневом паркинге с системой распознавания по метке на лобовом стекле.
Входная дверь — деталь квартиры, которая останется с вами на долгие годы, поэтому важно, чтобы она изначально была качественной. В «Уникуме на Коммунистической» во всех квартирах установлены металлические двери с утеплением. Такая дверь проще закрывается и не хлопает, а ещё предотвращает сквозняки и обеспечивает шумоизоляцию.
А как же безопасность? С ней тоже всё в порядке. Во всех квартирах – электронные замки с видеоглазком и биометрией с тремя вариантами доступа — по карте, коду или отпечатку пальца. Больше не нужно искать ключи по карманам или переживать, что ребенок их потеряет.
Дверь в квартиру можно открыть online****** через мобильное приложение (например, курьеру, клининговой службе), а также сформировать одноразовый код и отправить его ребенку, который забыл ключи, или неожиданно приехавшей в гости маме.
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Правила комфортной жизни
Рекреационные пространства на территории дома для резидентов «Уникума» представляют собой возможность полностью расслабиться и отдохнуть от забот и обязанностей. Пока дети играют на безопасной детской площадке, вы можете насладиться уединением в лаунж-зоне, выбрав удобное место под солнцем или под навесом.
Каждый здесь найдет свой идеальный способ отдохнуть в уютной и комфортной обстановке. В любое время здесь можно отдохнуть на мягких диванах или эргономичных шезлонгах, провести время в тишине и спокойствии, наслаждаясь свежим воздухом, отдыхая от городской суеты.
Кроме того, благодаря различным мероприятиям, организуемым на территории дома, жители могут активно проводить свободное время, участвовать в различных клубах и мастер-классах, расширять свой круг общения и развиваться.
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Машина в порядке
В «Уникуме на Коммунистической» всегда есть место для парковки. Дом оборудован просторным двухуровневым подземным паркингом на 103 места. Выезд для каждого уровня свой, а значит, никаких пробок по утрам и вечерам.
Здесь есть семейные парковочные места на 2 автомобиля. А ещё отдельные гаражные боксы, в которых удобно хранить инструменты и расходники. Владельцы электромобилей на территории «Уникума» найдут две розетки для зарядки.
Спуститься на парковку можно на двух скоростных лифтах. А чтобы вы были уверены в том, что ваша машина в безопасности, на парковке установлены камеры с быстрым доступом через приложение.
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На всё готовое
Дом сдан, а значит, у покупателей есть шанс стать владельцем нового дома в самое ближайшее время. В квартирах «Уникума на Коммунистической» предусмотрена предчистовая отделка, благодаря которой у резидентов остаётся простор для идей. Она предполагает:
выровненный и подготовленный к финишному покрытию бетонный пол
выровненные стены и потолки
установленные оконные блоки с подоконниками и выровненными откосами
готовую систему отопления, разведенную от электрощитка проводку по всем комнатам и выполненные сантехнические работы (водопровод и канализация)
входную дверь с биометрическими замками
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«Уникум на Коммунистической» — жилой дом бизнес-класса в центре Уфы с прекрасным видом на Белую и мечеть «Ар-Рахим». Закрытая территория, двухуровневая парковка и система «умный дом» — всё для того, чтобы воплотить ваши самые смелые мечты о комфортном жилье в реальность.
Записаться на экскурсию по «Уникуму на Коммунистической» можно в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 104 илипо телефону (347) 225 80 27.