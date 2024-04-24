Алина

резидент «Уникума на Коммунистической»:

«Для нас было важно найти подходящее жилье в центре города, чтобы с комфортом проводить время между делами и учебой наших детей. Локация «Уникума» подходит для наших потребностей – рядом есть всё необходимое, а также легкий выезд за город.

Нам было важно иметь уютное место в центре города, особенно с учетом того, что мы живем за городом, но наши дети учатся в городе. Мы выбрали квартиру-студию, потому что нам нужно было небольшое, но удобное жилье, где мы могли бы остановиться между делами. Район здесь отличный – можно быстро добраться пешком до магазинов, школ и детских садов, и так же легко выехать из Уфы. Предложений в этой части города много, но нам даже не пришлось раздумывать, что выбрать. Как только услышали о новом проекте «Унистрой», сразу поняли: это то, что мы искали».

