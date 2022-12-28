Олег Печенкин, руководитель спорткомплекса «Витязь» и спортивного клуба «Витязь-ГТУ»:

– Год был насыщенный, спартакиадный. Мы готовились к этому важному событию. Наши команды участвовали в различных подготовительных турнирах по республике, ПФО, и достойно показали себя на главных состязаниях ПАО «Газпром», улучшив результаты по некоторым видам спорта.



И мы наконец-то можем оценить итоги нашей многолетней работы с воспитанниками СОК «Витязь». Ребята 2004 года рождения сейчас выпускаются из общеобразовательных, спортивных школ. Наши юные футболисты могут гордиться результатами своих выступлений в первенстве республики, в финале первенства России U-19 по мини-футболу, где они заняли второе место, уступив лишь команде из Екатеринбурга.



Переход юношеской команды к взрослому футболу тоже прошел успешно – ФК «Витязь-ГТУ», в составе которого взрослые и юниоры, занял достойное место в первенстве России 3 дивизиона в формате классического футбола, а наш молодой игрок Артем Гончаренко был признан лучшим нападающим этого турнира. Двоих футболистов молодежной команды в итоге пригласили в сборную России U-19 по мини-футболу, они были вызваны на сборы, после которых один из них принял участие в товарищеском матче в Сербии со сборной этой страны. Сейчас ребята поступают в профильные вузы, чтобы получить специальность с перспективой трудоустройства на предприятии.



У нас остается полтора года до следующей, теперь уже зимней газпромовской Спартакиады, будем готовиться и комплектовать команду с учетом и костяка, и наших молодых кадров.