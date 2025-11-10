Каждый год на Прямую линию с Радием Хабировым поступает тысячи вопросов, все они берутся в работу. Какие-то проблемы удается решить быстро, на другие требуется время. Мы собрали девять больших и маленьких историй, которые разрешились, благодаря чему жизнь людей немного лучше.