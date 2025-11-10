В 2023 году житель Октябрьского Рамиль Шарифуллин попросил Главу республики ускорить решение вопроса реконструкции моста, который соединяет Башкортостан и Татарстан.
Состояние моста 1948 года постройки действительно было аховым. Еще в 2016 году по нему ограничили движение грузовиков, а в 2023‑м его полностью закрыли, признав аварийным.
Ремонтные работы начались в 2024 году. Часть денег выделили из республиканского бюджета, часть поступила из федеральной казны, всего почти миллиард рублей. По госконтракту, строительство моста должно было завершиться в ноябре 2026 года, но мостостроители сдали его на год раньше — в октябре 2025 года.
«Ехать по такому шикарному мосту одно удовольствие — удобно, комфортно. Территория у моста преобразилась, и сейчас, когда преодолеваешь расстояние через реку по этому путепроводу, кажется, будто въезжаешь в мегаполис. Башкирия в союзе с мостостроителями сделала прекрасный подарок автомобилистам», – рассказала газете «Октябрьский нефтяник»
Ильмира Галиева, которая ежедневно из Уруссу Ютазинского района Татарстана ездит на работу в Октябрьский.