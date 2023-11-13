Раньше на все виды налогов был отдельный счет и квитанция. С этого года все объединили в единый платеж. Это примерно как оплата мобильного телефона: один раз кладете на счет 500 рублей, а оплачиваете и звонки, и интернет, и смски, и даже интернет-кинотеатр. Размер выплаты уже много лет всем считает компьютер. Берет кадастровую стоимость вашей квартиры, умножает на налоговый коэффициент, который зависит от стоимости или назначения вашего имущества, вычитает льготу, если есть, и вот вам счет на оплату. А с транспортным налогом все еще проще: количество «лошадиных сил» умножить на стоимость каждой «лошади».
Коэффициенты в каждом городе и районе - свои. Например, в Уфе размер налога за квартиру и комнату стоимостью до 4 млн рублей налог будет (кадастровая стоимость) х 0,11, а стоимостью от 4 до 7 млн - кадастровая стоимость х 0,165. Меняются они достаточно редко, а вот кадастровую стоимость периодически пересчитывают, поэтому размер платы год от года может меняться.
Роботы почти никогда не ошибаются. Но скажем честно: иногда все-таки это происходит. Если вам пришел счет со странными цифрами, вы можете перепроверить расчеты онлайн. Не поднимаясь, так сказать, с дивана.
Узнать, какие коэффициенты действуют в вашем муниципалитете, можно по этой ссылке
. Там же можно посмотреть, какие у вас в населенном пункте есть льготы и компенсации.
Можно самостоятельно рассчитать и более точно. Вот ссылка для подсчета транспортного налога
, а по этой - имущественного
. В первом случае нужно выбрать мощность своей машины и отметить, какие у вас есть льготы. Во втором - указать кадастровый номер. Его можно взять в документах на право собственности, но раз уж у нас формат «не вставая с дивана», то найдите его на Публичной кадастровой карте Росреестра
.