Если у вас в собственности есть квартира, машина, дом или земельный участок, то раз в год за них нужно платить налог. До 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги за 2022 год, иначе за каждый день вам будут идти пени, а потом еще и имущество распродадут. Рассказываем, как это сделать максимально быстро и просто - не вставая с дивана. Чтобы потом на нем же спать спокойно, что ничего никому не должен.