Прием документов идет в два этапа.1)
Прием первоклассников «по прописке» и льготников. Подать документу нужно с 1 апреля до 30 июня, а не позднее 3 июля выйдет приказ директора о зачислении в 1 класс. Иногда бывает так, что прописанных детей и льготников оказывается больше, чем мест в школе. В этом случае решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна местная администрация.2)
Если после 1 этапа в школе остались места, проходит второй этап – прием желающих не по прописке. Документы нужно подать с 6 июля и до 5 сентября. Приказ о зачислении в этом случае директор подпишет через три дня после приема заявления.
Узнать, сколько в какой школе осталось свободных мест, можно по ссылке
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