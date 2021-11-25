Каждый налог считается по своей формуле. По транспортному налогу все относительно просто и понятно – есть фиксированная стоимость одной «лошадиной силы», есть мощность двигателя, прописанная в документах на машину, умножаем одно на другое – получаем размер платы. Транспортный налог платится в бюджет региона, поэтому ставка единая на всю Башкирию.



С землями, домами и квартирами немного сложнее. Налог на имущество идет в бюджет города или района, где оно находится, поэтому каждый муниципалитет сам устанавливает размеры ставок. В одном районе у разных сельсоветов они могут отличаться.



Расчет идет от кадастровой стоимости. Это когда учитывается множество факторов – материалы, комфортность района и даже этаж дома. Размер налога за двухкомнатную квартиру в «хрущевке» в центре Уфы и на окраине Демы будет отличаться!



Как нам рассказали в республиканском управлении Росреестра, кадастровую стоимость раз в несколько лет пересчитывают. В прошлом году, например, прошел пересчет стоимости земель в населенных пунктах, а в следующем году по всей России пройдет единая оценка земель всех категорий.

