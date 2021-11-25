Вам могут полагаться льготы. Вот инфографика, в которой мы нарисовали тарифы по Уфе и кому какие льготы положены. Какие размеры ставок по налогам действуют в вашем городе или районе, можно узнать по этой ссылке
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В Башкирии владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием платят транспортный налог со скидкой 50%. Для этого нужно предоставить в налоговую службу диагностическую карту, а также свидетельства по формам 2а о соответствии колесного транспортного средства с газобаллонным оборудованием требованиям безопасности и 2б - о проведении периодических испытаний оборудования.
Если вы обращались в налоговую службу с заявлением на какую-нибудь льготу, все остальные положенные льготы и вычеты вы будете получать автоматически.