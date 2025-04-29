В Уфе колонна пойдет по Проспекту Октября. Построение начнется 9 мая в 10.00 на участке от перекрестков с улицей Галле (остановка «Галле») до 50 лет СССР («Спортивная»). Сигналом для формирования колонны будет речь Юрия Левитана о начале войны и гимн Великой Отечественной войны «Священная война».



Имейте в виду, что транспорт ходить на этих участках не будет, добирайтесь пешком, выходите заранее!



Построение займет час! В годы войны военкоматы отводили столько времени для сбора и формирования отрядов из числа мобилизованных резервистов перед отправкой их в воинские части.

Место проведения шествия в других городах вы можете узнать в своей администрации, но время проведения одинаковое.