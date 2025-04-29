Размеры фотографии, которую нужно пронести, не регламентируются, обычно это лист «газетного» формата, то есть 30 на 40 см, прикрепленный к метровому шесту. Сайты объявлений и фотосалоны предлагают сделать вам транспарант «под ключ», нужно только прислать фото вашего родственника. Это стоит примерно до 1000 рублей.
Сделать плакат можно и самостоятельно, даже если вы не умеете пользоваться графическими программами. Для этого на официальном сайте движения есть онлайн-конструктор
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Загрузите фото вашего ветерана, напишите его имя, воинское звание, добавьте при желании подпись. Сохраните файл и распечатайте в фотосалоне или дома на принтере, прикрепите к деревянному шесту. Готово!