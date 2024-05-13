Все участники СВО от Башкирии хорошо знают, что республика своих не бросает! Известные военкоры, общественники и сами бойцы неоднократно отмечали: поддержка «своих» от Башкирии одна из самых мощных в стране.



Республика регулярно отправляет своим солдатам все необходимое, а для членов семей ввели почти сорок мер поддержки. Это бесплатные путевки в санаторий, освобождение от некоторых налогов, квартиры ниже рыночной цены, бесплатные завтраки и обеды, кружки-секции и обучение в колледже для детей, а также многое другое.



С этой весны ветераны и участники СВО могут подать заявление на учебу в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев», а также в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах.

