Как жителям Башкирии получить 600 тысяч за службу по контракту
Жители нашей республики, других регионов, а также иностранные граждане, заключившие с 1 мая до 31 августа 2024 года контракт с министерством обороны от Башкирии, будут получать повышенные выплаты. Такой указ подписал Глава республики Радий Хабиров.
Каждый новый защитник Родины разово получит до 600 тысяч рублей: 195 тысяч от министерства обороны, 205 тысяч от Башкирии и свои доплаты ввели администрации городов и районов. Уфа, например, доплачивает по 200 тысяч рублей, а Стерлитамак по 150 тысяч. После он каждый месяц будет получать зарплату от 210 тысяч рублей в месяц.
Это еще не все! За особые достижения на фронте военнослужащие получают дополнительные выплаты. Например, за захват танка Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS полагается премия 1 000 000 рублей!
Кому положена выплата
Подписать контракт от Башкирии и получить положенную сумму могут
мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет)
• Мобилизованные или «срочники», решившие стать контрактником.
• Пребывающие в запасе (кроме отбывающих наказание в местах лишения свободы).
• Иностранные граждане, заключившие контракт в пункте отбора Уфы.
Указ не распространяется на тех, кто заключил контракт в батальоне имени Минигали Шаймуратова и других подразделениях, сформированных в Башкирии.
! Срок контракта от рядового до сержантского состава – от года и выше, от прапорщика до офицера – от трех лет и выше.
Как проходит отбор желающих
С момента поступления заявления до подписания контракта в пункте отбора в среднем проходит от 1 до 2 суток.
Чтобы подписать контракт, необходимо:
• Обратиться в военный комиссариат и сдать документы (фото 9x12 и четыре штуки 3x4), паспорт, военный билет, свидетельство о рождении, документы об образовании, о браке или его расторжении, документы на детей, ИНН, реквизиты банковской карты (платежная система «МИР» — обязательно).
Заявление рассматривает инструктор пункта отбора. Решение вам вынесут в течение 10 минут.
• Пройти медицинский осмотр
• Пройти собеседование психолога
• Заключить контракт в пункте отбора
• Получить предписание и убыть к месту службы.
Куда обращаться?
В Ситуационный центр - 122 или (347)218-19-19.
В пункт отбора на военную службу по контракту: г. Уфа, ул. Революционная, 156 (347) 248-29-31.
В любой удобный для вас офис МФЦ «Мои документы».
Единый справочный номер 117.
Ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм t.me/contractRBBot.
Какие положены льготы?
Все участники СВО от Башкирии хорошо знают, что республика своих не бросает! Известные военкоры, общественники и сами бойцы неоднократно отмечали: поддержка «своих» от Башкирии одна из самых мощных в стране.
Республика регулярно отправляет своим солдатам все необходимое, а для членов семей ввели почти сорок мер поддержки. Это бесплатные путевки в санаторий, освобождение от некоторых налогов, квартиры ниже рыночной цены, бесплатные завтраки и обеды, кружки-секции и обучение в колледже для детей, а также многое другое.
С этой весны ветераны и участники СВО могут подать заявление на учебу в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев», а также в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах.
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