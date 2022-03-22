Чтобы заключить контракт, обращайтесь в:
• Республиканский центр социальной поддержки населения (адреса и контакты вашего ищите по этой ссылке
)
• Любой удобный к вам МФЦ
• Центр занятости по месту жительства
• Центр «Семья». По этой ссылке
телефоны и контакты.
Перечень документов зависит от вида контракта, который вы будете заключать. Точный перечень, что собрать, вам расскажут в МФЦ или социальной службе. Многие документы и справки, которые раньше нужно было неделями ждать, теперь ведомство запросит у госструктур самостоятельно.