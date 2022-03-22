Для начала нужно будет защитить бизнес-план, в котором расписать сколько денег на что вам нужно, как вы будете работать, кто ваши клиенты и как вы будете зарабатывать. Составить бизнес-план вам бесплатно помогут сотрудники центров занятости населения. На 250 тысяч вы можете купить оборудование, инвентарь, инструменты, которые можно использовать многократно. Например, если вы открываете парикмахерскую, можете приобрести кресло, зеркало, ножницы и триммер. А вот гели, муссы и салфетки это уже расходные материалы. Не более 15% суммы можно потратить на аренду помещения. Например, если вы претендуете на 250 тысяч, на аренду можно потратить не больше 37500. За каждую покупку нужно будет отчитаться!



Вы можете открыть свое ИП (расходы на открытие также включить в общую смету) или стать самозанятым. Если вы не планируете привлекать наемных сотрудников и планируемые доходы не превысят 2,4 млн рублей в год, лучше выбрать второй вариант.



Если вы уже самозанятый или у вас есть ИП, ничего страшного, главное, чтобы последние месяцы не было высоких доходов.

