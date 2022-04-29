Все граждане России имеют право на бесплатную медпомощь. Чтобы ее получить, нужно оформить в одной из страховых компаний полис. Ничего отдельно платить не нужно – если вы работаете официально, бухгалтерия самостоятельно оплачивает взносы. Это примерно 5% от дохода, но не из ваших денег, а сверху. Если вы не работаете, минимальные взносы за вас заплатит государство.
Все деньги идут в общий «котел» - фонд обязательного медицинского страхования, который в свою очередь платит из этих средств за ваше лечение поликлиникам и больницам. Страховая компания — это посредник, который отвечает за качество услуг. По любым вопросам обращайтесь сначала в страховую. Если у вас уже есть полис, на обороте написаны все контакты компании. Если вы забыли, можно посмотреть на Госуслугах
. Если у вас по каким-то причинам еще нет полиса, то по этой ссылке
перечень страховых компаний, работающих в Башкирии.
Все, что положено людям по медицинской части бесплатно, прописано в «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан»
Это большой и достаточно сложный документ, в котором детально прописано, в каких случаях на что вы имеете право. Некоторые болезни лечатся не за счет ОМС, а из бюджета. Вдаваться в тонкости финансирования необязательно, достаточно знать, что это – бесплатно!
Пересказать документ в рамках одной даже самой большой статьи вряд ли удастся, так как у любой болезни есть множество нюансов и тонкостей. Самое главное правило такое: