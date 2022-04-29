Диспансеризация - это профилактический осмотр всеми врачами, который помогает обнаружить многие проблемы со здоровьем еще до того, как они дали о себе знать. В зависимости от возраста, список разный, но обычно в него входит УЗИ, флюорография, ЭКГ и другие исследования. Если делать в платной клинике, это примерно 20 тысяч рублей.



Проходить ее нужно начиная с 18 лет каждые три года. В этом году очередь людей, родившихся в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 и 2004 годах. Ждать дня рождения не нужно. Если 30 лет вам исполнится в декабре, проходить обследования можно уже сейчас. После 40 лет проходить медосмотр можно уже каждый год.



Обращаться нужно в вашу поликлинику.

