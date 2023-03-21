Астролог из Уфы Марина Высоцкая составила натальную карту Радия Хабирова и Башкирии и рассказала, насколько они «совместимы». По данным исследования, Радий Хабиров чувствует правильное направление развития и действует согласно обстоятельствам. Кроме того, для него важны такие понятия, как род, нация и Родина, он делает все возможное для их процветания.

—Можно смело говорить, что Радий Фаритович в наше непростое время способен провести республику через все трудности и во благо народа, — говорит астролог.

