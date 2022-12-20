Кто сказал, что Новый год нужно встречать в помещении или за столом? Почему бы не начать его с путешествий и не отправиться в красивый город? Например, Бирск или Белорецк, которые за последние пару лет изменились до неузнаваемости.
Так, в Белорецке обустроили целый комплекс с экотропой и фантастическими видами со смотровой площадки! Совсем по-другому выглядит и Бирск, где масштабно обновилась центральная часть и парк «Соколок».
Мы проверили: до Белорецка можно добраться поездом Уфа - Сибай с уфимского железнодорожного вокзала 31 декабря в 22.45, а в Бирск – 1 января автобусом, который ходит почти каждые полчаса с Южного автовокзала, начиная с семи утра.
Подкрепиться в пути и угостить попутчиков можно закрытым уральским пирогом. Приготовьте его накануне утром 31-го и возьмите с собой. Все нужные ингредиенты легко заказать в один клик – собрали их для вас в отдельную корзину
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