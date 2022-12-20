К концу декабря темп как будто ускоряется, не так ли? Нужно завершить все дела, а еще решить, где встретить самую волшебную ночь в году. Если вы размышляете, как поступить в этот раз, то наша подборка для вас.



«Башинформ» собрал топ-6 идей, как встретить Новый год. А насладиться атмосферой и быть спокойными за новогодний стол поможет СберМаркет.